Главная хоккейная команда Рязанской области ХК «Рязань» на 14-м месте в турнирной таблице на промежуточном финише чемпионата России

Перед краткосрочным новогодним перерывом подведены итоги промежуточного финиша чемпионата страны среди клубов высшей хоккейной лиги. В отрыв ушли торпедовцы из Усть-Каменогорска. На четыре очка от единоличного лидера отстает «СКА-Нева» (Санкт-Петербург), еще на три – клуб из Твери «ТХК». Именно с этой командой после запланированного календарем перерыва ХК «Рязань» предстоит встретиться в первом матче домашней серии 8 января 2017 года.

Наша дружина сейчас занимает четырнадцатое место, всего очко уступая идущим на тринадцатой позиции динамовцам из Санкт-Петербурга. Если учесть, что «Рязань» провела на один-три матча меньше соперников, то в случае успеха в предстоящих поединках она может подняться на несколько ступенек вверх и укрепит шансы на дальнейшее участие в турнире плей-офф (напомним, в эту стадию выходят шестнадцать коллективов из 26 стартовавших).

В очередной домашней серии ХК «Рязань» проведет еще четыре матча: во Дворце спорта «Олимпийский» 11 января она встретится с «Южным Уралом» из Орска, через два дня – с челябинской «Челметом», 16 января сыграет с командой «Зауралье» из Кургана, 18 января – с тюменским «Рубином».