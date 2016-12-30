Сборная России с рязанцами в составе потерпела второе поражение на проходящем молодежном чемпионате мира по хоккею с шайбой

В третьем матче россияне встретились со сборной США. Американцы открыли счет, Кирилл Ураков его сравнял. До перерыва соперники вышли вперед, во втором периоде довели результат до 3:1 в свою пользу. В заключительном игровом отрезке Кирилл Капризов сократил разницу в заброшенных шайбах до минимума, но сборная США сумела удержать победу – 3:2.

В последнем поединке группового турнира россияне 1 января (начало – в 4.00, время московское) встретятся со словаками. Впрочем, этот матч может уже ничего не решать: сборная России практически обеспечила себе выход в четвертьфинал. Напомним, наша дружина, в состав которой входят представители ХК «Рязань»: вратарь Антон Красоткин и полевые игроки Денис Алексеев и Данил Юртайкин, в первом матче уступила канадцам (3:5), во втором нанесла поражение сборной Латвии (9:1). Будем верить, россияне добьются успеха в четвертьфинальном и полуфинальном поединках, а в финале поспорят за «золото». Призеры молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой станут известны 5 января.