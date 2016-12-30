В уходящем году в АПК Рязанской области пришли работать более 90 молодых специалистов

С начала года в агропромышленный комплекс Рязанской области трудоустроился 91 молодой специалист. Это выпускники высших и средних специальных учебных заведений 2016 года и прошлых лет – агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи, инженеры, механизаторы, бухгалтеры, техники-механики, лаборанты, операторы, кондитеры.

Наиболее привлекательными для молодых специалистов в 2016 году стали ООО «ОКА МОЛОКО» ОП №3 Пителинского района, ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района, АО «Рязаньзернопродукт», АО «Окская птицефабрика» и ООО «Авангард» Рязанского района, ООО «Вердазернопродукт» Сараевского района. В общей сложности пополнились новыми кадрами предприятия агропромышленного комплекса 22 районов области.

Положительная динамика в трудоустройстве молодых специалистов в АПК региона наблюдается в течение ряда лет, только за последние три года общее количество вакансий в отрасли сократилось в полтора раза.

В 2016 году за мерами государственной поддержки молодых специалистов агропромышленного комплекса Рязанской области обратились 39 человек, а социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности в размере до 90% его стоимости получили 55 молодых семей и специалистов, большинство из которых трудятся в АПК.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области