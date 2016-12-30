Областная общественно-политическая газета
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30.12.2016
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Спорт
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В баскетбольном клубе «Рязань» – новый руководитель

Расторгнут контракт с директором БК «Рязань» Сергеем Волковым. Трудовому коллективу клуба только что представлен новый руководитель – Алексей Архипов. Он окончил Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина по специальности «Преподаватель физической культуры и спорта». Алексей Архипов добился успеха на судейском поприще: он – арбитр всероссийской категории по баскетболу. С 2009 года возглавлял специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Единство» – лучшую спортивную школу в Рязанской области по подготовке резерва баскетболистов и волейболистов для команд мастеров.

Будем верить, со сменой руководства в БК «Рязань» главная команда области поправит свои турнирные дела: сейчас она обосновалась в группе аутсайдеров чемпионата России среди клубов Суперлиги. Ближайший матч наша дружина проведет дома: 7 января на паркете Дворца детского творчества она встретится с соседом по турнирной таблице – подмосковным клубом «Химки-Подмосковье».

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№ 245 (5286) от
30 декабря 2016
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