В баскетбольном клубе «Рязань» – новый руководитель

Расторгнут контракт с директором БК «Рязань» Сергеем Волковым. Трудовому коллективу клуба только что представлен новый руководитель – Алексей Архипов. Он окончил Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина по специальности «Преподаватель физической культуры и спорта». Алексей Архипов добился успеха на судейском поприще: он – арбитр всероссийской категории по баскетболу. С 2009 года возглавлял специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Единство» – лучшую спортивную школу в Рязанской области по подготовке резерва баскетболистов и волейболистов для команд мастеров.

Будем верить, со сменой руководства в БК «Рязань» главная команда области поправит свои турнирные дела: сейчас она обосновалась в группе аутсайдеров чемпионата России среди клубов Суперлиги. Ближайший матч наша дружина проведет дома: 7 января на паркете Дворца детского творчества она встретится с соседом по турнирной таблице – подмосковным клубом «Химки-Подмосковье».