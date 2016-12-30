Как работают органы Пенсионного Фонда России в Рязанской области в праздничные дни января
В отдельные дни предстоящих новогодних праздников в 2017 году территориальные органы Пенсионного фонда РФ в г. Рязани и по районам области будут принимать граждан в клиентских службах. Сообщаем информацию о датах и времени работы с 1 по 9 января.
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Территориальный орган ПФР
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Даты и время работы в новогодние праздники
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Управление ПФР в г. Рязани
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04,05 января с 09:00 до 16:00
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Отдел ПФР по Ермишинскому району
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03 января с 09:00 до 13:00
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Отдел ПФР по Захаровскому району
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04,06 января с 9:00 до 13:00
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Отдел ПФР по Кадомскому району
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03 января с 10:00 до 14:00
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Управление ПФР по Касимовскому району
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05,06 января с 9:00 до 12:00
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Управление ПФР по Клепиковскому району
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03,06 января с 09:00 до 12:00
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Управление ПФР по Кораблинскому району
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03 января с 09:00 до 13:00
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Отдел ПФР по Милославскому району
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03-04 января с 9:00 до 14:00
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Управление ПФР по Михайловскому району (межрайонное)
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05,06 января с 09:00 до 13:00
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Отдел ПФР по Александро – Невскому району
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04 - 05 января с 9:00 до 13:00
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Отдел ПФР по Пителинскому району
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03,04 января с 10:00 до 14:00
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Управление ПФР по Пронскому району
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03,05 января с 9.00 до 12.00
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Управление ПФР по Рыбновскому району
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03, 05, 06 января с 9:00 до 14:00
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Управление ПФР по Ряжскому району (межрайонное)
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04 - 05 января с 9:00 до 13:00
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Управление ПФР по Рязанскому району
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03,04 января с 09:00 до 14:00
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Управление ПФР по Старожиловскому району
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03,05 января с 09:00 до 14:00
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Управление ПФР Сараевскому району
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04,05 января с 09:00 до 14:00
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Управление ПФР по Сасовскому району (межрайонные)
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03,04 января с 10:00 до 14:00
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Управление ПФР по Скопинскому району (межрайонное)
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03,04 января с 08:00 до 15:00
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Управление ПФР по Спасскому району
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04,05 января с 09:00 до 13:00
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Управление Старожиловскому району
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04 января с 9:00 до 13.00
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Отдел ПФР по Ухоловскому району
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05,06 января с 9:00 до 13:00
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Отдел ПФР по Чучковскому району
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04 января с 09:00 до 14:00
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Управление ПФР по Шацкому району (межрайонное)
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03,05 января с 09:00 до 14:00
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Управление ПФР по Шиловскому району (межрайонное)
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05 января с 09:00 до 13:00
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Отдел ПФР по Путятинскому районы
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05 января с 09:00 до 13:00
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Центр по выплате пенсий ПФ РФ по Рязанской области
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03 - 05 января с 10:00 до 18:00
30 декабря 2016