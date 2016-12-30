Как работают органы Пенсионного Фонда России в Рязанской области в праздничные дни января

В отдельные дни предстоящих новогодних праздников в 2017 году территориальные органы Пенсионного фонда РФ в г. Рязани и по районам области будут принимать граждан в клиентских службах. Сообщаем информацию о датах и времени работы с 1 по 9 января.

Территориальный орган ПФР Даты и время работы в новогодние праздники Управление ПФР в г. Рязани 04,05 января с 09:00 до 16:00 Отдел ПФР по Ермишинскому району 03 января с 09:00 до 13:00 Отдел ПФР по Захаровскому району 04,06 января с 9:00 до 13:00 Отдел ПФР по Кадомскому району 03 января с 10:00 до 14:00 Управление ПФР по Касимовскому району 05,06 января с 9:00 до 12:00 Управление ПФР по Клепиковскому району 03,06 января с 09:00 до 12:00 Управление ПФР по Кораблинскому району 03 января с 09:00 до 13:00 Отдел ПФР по Милославскому району 03-04 января с 9:00 до 14:00 Управление ПФР по Михайловскому району (межрайонное) 05,06 января с 09:00 до 13:00 Отдел ПФР по Александро – Невскому району 04 - 05 января с 9:00 до 13:00 Отдел ПФР по Пителинскому району 03,04 января с 10:00 до 14:00 Управление ПФР по Пронскому району 03,05 января с 9.00 до 12.00 Управление ПФР по Рыбновскому району 03, 05, 06 января с 9:00 до 14:00 Управление ПФР по Ряжскому району (межрайонное) 04 - 05 января с 9:00 до 13:00 Управление ПФР по Рязанскому району 03,04 января с 09:00 до 14:00 Управление ПФР по Старожиловскому району 03,05 января с 09:00 до 14:00 Управление ПФР Сараевскому району 04,05 января с 09:00 до 14:00 Управление ПФР по Сасовскому району (межрайонные) 03,04 января с 10:00 до 14:00 Управление ПФР по Скопинскому району (межрайонное) 03,04 января с 08:00 до 15:00 Управление ПФР по Спасскому району 04,05 января с 09:00 до 13:00 Управление Старожиловскому району 04 января с 9:00 до 13.00 Отдел ПФР по Ухоловскому району 05,06 января с 9:00 до 13:00 Отдел ПФР по Чучковскому району 04 января с 09:00 до 14:00 Управление ПФР по Шацкому району (межрайонное) 03,05 января с 09:00 до 14:00 Управление ПФР по Шиловскому району (межрайонное) 05 января с 09:00 до 13:00 Отдел ПФР по Путятинскому районы 05 января с 09:00 до 13:00 Центр по выплате пенсий ПФ РФ по Рязанской области 03 - 05 января с 10:00 до 18:00

