В Рязанской области пройдут Новогодние праздники

С 26 декабря по 6 января в области проходят Губернаторские новогодние елки. утренниках принимают участие более 2700 юных рязанцев: победители научных, творческих и спортивных смотров, конкурсов и фестивалей, а также дети из малообеспеченных и социально незащищенных семей.

Кроме того, в МКЦ Рязани состоится представление детского музыкального театра «Созвездие добра» «Новогоднее зазеркалье» и концерт «Играй, гармонь!». В Солотче пройдет праздник «Зимние забавы».

Состоится также ряд утренников для детей с ограниченными возможностями здоровья. В ЦПКиО будет организован праздник «Рождественское чудо», в ДК «Приокский» – выступления юношеского камерного хора «Любомир», в КДЦ «Октябрь» – конкурсная игровая программа «Новогодний хоровод».

На школьных стадионах и в спортзалах пройдут соревнования зимней спартакиады среди дворовых команд, которая включает в себя футбол, мини-футбол, стритбол, хоккей.

В областном художественном музее им. И.П. Пожалостина будет представлена выставка новых поступлений «Следуя традициям». В экспозиции представлено около 100 работ – рисунки и произведения графики.

Источник: сайт правительства Рязанской области