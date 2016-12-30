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30.12.2016
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Власть
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В Рязанской области принимаются меры, чтобы Новогодние праздники прошли без происшествий

Вице-губернатор Сергей Филимонов провел видеоконференцию, главной темой которой стало обеспечение мер безопасности на территории муниципальных образований области в ходе подготовки и проведения Новогодних праздников.

В работе приняли участие министр по делам территориальных образований и общественных объединений региона Антон Астафьев, руководители администраций муниципальных районов и городских округов области.

В частности, речь шла о работе по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе, связанных с затруднением движения транспорта на автодорогах, и обеспечении безопасности объектов инфраструктуры, где будут проводиться новогодние праздники.

В целях обеспечения пожарной безопасности в период предстоящих новогодних праздников проведены внеплановые проверки объектов с массовым пребыванием людей, а также реализован комплекс профилактических мер с руководителями, обслуживающим персоналом. Организованы дежурства сотрудников Главного управления МЧС, работников областной противопожарной службы и представителей добровольной пожарной охраны. Работники органов внутренних дел проводят рейды по выявлению и пресечению незаконной реализации пиротехнической продукции.

Подводя итоги видеоконференции, вице-губернатор Сергей Филимонов поставил задачу предпринять все необходимые меры для того, чтобы праздники прошли без происшествий, в спокойной, комфортной для людей обстановке.

Источник: сайт правительства Рязанской области

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