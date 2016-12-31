Областная общественно-политическая газета
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31 декабря 2016 года
№246 (5287)
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31.12.2016
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№246 (5287) |
Четвёртая полоса
Праздник
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Каждой иголочкой радует нас!

Сегодня елка является неотъемлемым символом Нового года для большинства семей и неизменно ассоциируется с праздничным весельем, Дедом Морозом и подарками. А уж если вы сделали ее собственными руками, то радость от ее созерцания возрастает в разы. Мы собрали для читателей самые яркие и необычные новогодние деревца, которые изготовили сами рязанцы. С наступающим!

12-27-16 Татьяна Колпакова:
«Перьевые елочки в ботиночках начала делать к прошлому Новому году. И они так полюбились рязанцам, что и в этом году у меня вырос целый лес таких елочек на ножках. Моя дочка обожает их! А еще я делаю елочки-«триколор» – патриотичные. Рязанцам хочу пожелать в новом году крепкого здоровья, счастья, нежной трепетной любви, благополучия, мирного неба и пусть исполняются мечты!»

12-27-17 Оксана Панова:
«Моя елочка из мешковины. Для украшения использовала сушеные мандарины, лайм, кофе, корицу, бадьян. Собрала все запахи Нового года на этом деревце! Дорогие рязанцы, желаю вам в наступающем году открыть для себя что-то новое и интересное! Пусть в вашем доме всегда будет тепло и солнечно!»

12-28-28 Марина Оконечникова:
«Елка-шампанское может стать прекрасным новогодним подарком друзьям и украшением стола. Хочется, чтобы в 2017 году у нас было больше поводов для радости и для улыбок!»

12-28-33 Виктория Ильинова:
«Моя елочка – из пряжи. Украшения для нее придумываю вместе с детьми. Это очень увлекательное занятие, ведь каждый раз хочется сделать что-то особенное. Желаю всем здоровья, хорошего настроения и веры в лучшее!»

12-28-34 Елена и Александр Оконечниковы:
«Мы сделали стеклянную елку. Муж из оргстекла вырезал четыре треугольника, которые мы вместе с детьми расписали витражными красками, склеили и потом закрепили на фонарик. Вечером мы включаем нашу елочку, дети в восторге. Желаем рязанцам добра, мира, улыбок и много детей! Они наше главное вдохновение!»

12-28-39 Мария Фролова:
«С дочкой Валей всегда «наряжаем» елочку из волшебных кристаллов. Весело наблюдать за тем, как растут иголочки на ней. Весь год потом любуемся нашим деревцем. Рязанцам хотим пожелать веры в чудо!»

12-28-41 Надежда Трубицына:
«Я всегда готовлю празд­ничные сувениры к новогодней ярмарке. А елка – это символ Нового года. Мне захотелось сделать ее необычной. Так и родилась у меня вязаная елочка. В наступающем году хочется пожелать рязанцам добра, здоровья и стабильности. Все в наших руках, и главное – их не опускать!»

12-28-40 Лера Денисова, Мария Синегубкина и Татьяна Еремкина:

«Наша елка – художественная. Мы делали ее, будучи студентами Рязанского филиала МГИК. В сооружении праздничного дерева принимала участие вся 919-я группа. Мы приносили старые художественные работы, сворачивали их в шарики и скрепляли скотчем. На верхушку посадили «звездочку» из карандашей. В итоге наша елка заняла первое место по креативности».

12-28-37 Елена Иванова:
«Выйдя на пенсию, я активно увлеклась рукоделием. И теперь каждый Новый год я люблю украшать дом поделками. Среди которых – елочки из лент, ватных дисков и макарон. Радую подарками себя и своих близких. Желаю рязанцам в новом году больше творчества!»

12-28-38 Оксана Кутукова:
«Эту деревянную елку в прошлом году сделал мой папа. Я украшала ее ветками и свечками. Она стала прекрасным дополнением к натуральной пихте и вызвала восторг у наших гостей. В этом году я планирую ставить только натуральную елку, но украсить ее сделанными вручную игрушками. В новом году я хочу пожелать рязанцам любви! Любви ко всему, что нас окружает!»

Статья опубликована в номере 246 (5287) от 31 декабря 2016 года
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