Областная общественно-политическая газета
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31 декабря 2016 года
№246 (5287)
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31.12.2016
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№246 (5287) |
Четвёртая полоса
Праздник
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На птичьем дворе

Наступающий 2017 год по китайскому календарю – Год Красного Огненного Петуха. Считается, что события года напрямую увязываются с характером того или иного из 12 животных, которые выступают покровителями года. Итак, какой же он – петух?
Автор фото: Дмитрий Осинин | На птичьем дворе
Фото: Дмитрий Осинин.

Вопреки популярным представлениям, петух не задира, а хранитель порядка для всего скотного двора. Семья фермера Оксаны Харькиной из Заборья уже много лет разводит кур различных пород, и здесь могут многое рассказать об этой птице. Петухи, как и люди, бывают очень разные. Есть драчуны, а есть спокойные, выдержанные особы. Несколько петухов с ровным характером могут ужиться на одном дворе.

Петух нужен в любом хозяйстве. Он организует вокруг себя всех его обитателей, следит за тем, чтобы не было несправедливостей и ссор. Сейчас в хозяйстве Оксаны проживают куры восьми пород. Это брамы, остролопы, загорские лососевые, адлерские серебристые, кучинские, московские черные, котляревские.

Ярко выделяются две японские породы карликовых кур. Петухи-бентанки очень похожи на наших, но по размерам раза в два-три меньше. А вот падуаны – особые. Вместо хохолка у них шапка серых перьев, под которой прячутся маленькие красные рожки.

А еще петух и его куры – это кормильцы миллионов россиян. Натуральные деревенские яйца не содержат в себе вредных компонентов, их можно употреблять в сыром виде.

А на рынке в городе таким яйцам покупатели всегда рады – скупают их сразу и подчистую!

Статья опубликована в номере 246 (5287) от 31 декабря 2016 года
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