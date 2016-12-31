Продолжение следует

Маленькая сельская школа получила хороший импульс для своего дальнейшего развития

В Панинской Слободе мы побывали первый раз в январе 2014 года. Тогда директором школы был здесь Вячеслав Михайлович Антонов. Кандидат технических наук, в прошлом организатор производства, он двадцать лет назад приехал в родную старожиловскую деревню работать учителем и сделал из малочисленной основной школы такое учебное заведение, которое оказалось очень нужным тем сельским детям, что плохо приживались в других школьных коллективах.

А летом следующего года этот замечательный человек и педагог вдруг скоропостижно скончался. Лишившиеся своего «столпа» учителя вполне резонно предполагали, что их небольшое учебное заведение – филиал Старожиловской средней школы очень даже могут закрыть. Думать об этом было грустно и учителям, и ученикам, и нам, журналистам. Но в Старожиловском районном управлении образования тогда сказали: рубить с плеча не собираемся, все зависит от того, как покажет себя школа.

Прошло еще больше года, и вот недавно стало известно, что Слободская основная школа не только жива-здорова, но и получила в ноябре сертификат об официальном признании ее региональной инновационной площадкой, создающей новую модель школы агроэкологического профиля. Как тут не навестить старых знакомых! И мы в эти дни снова отправились в Панинскую Слободу.

Птенцы гнезда Антонова

В директорском кабинете – поразившая нас еще тогда, в первый раз, большая деревянная скульптура Спасителя. Она выполнена из высокого ствола дерева с распростертыми «руками»–сучьями. То ли Христос, то ли сама Природа призывает к себе – это кто как понимает, но подаренная когда-то В.М. Антонову работа художника-земляка впечатляет.

А на директорском месте – Оксана Владимировна Горбунова. Ей, преподавателю биологии и географии, которой прежний директор доверил десять лет назад заведовать агроэкологическим направлением, и было предложено возглавить осиротевшую школу. Вспоминает, какое она испытывала смятение при мысли о своем новом статусе, ответственности… «Но, – говорит с искренним волнением, – коллектив меня поддержал. А у нас он такой, какого, наверное, нигде нет».

Что верно, то верно. Из здешних учителей почти никто не работал где-то еще, кроме этой школы. Как пришли из института сюда, под крыло Антонова, так здесь и остались, не зная никакой другой школьной жизни. А здесь она такова: по отношению к детям – никакой официальщины, называть их только по именам; приучать к хорошему, к труду – прежде всего собственным примером… Надо во дворе дорожки от снега очистить – первым бери лопату в руки сам. Хочешь ребят хулиганистых зажечь желанием сдать нормы ГТО – поставь сам хоть какой-нибудь рекорд. Ну а восстановление вместе с детьми старинного разрушенного храма, памятника воинам-односельчанам дает нечто большее, чем только трудовые навыки.

Зеленое наследие

Сама идея школы агроэкологического профиля, над воплощением которой Вячеслав Михайлович десять лет неустанно трудился, имела не только сугубо практическую цель: дать возможность молодым сельчанам найти работу в родных местах. Труд, как и вера, одухотворяет. И выращенные в школьной теплице первые овощи, которые слободские дети приносят по весне домой, не только дополняют родительский стол, но и рождают у ребенка гордость: смотрите, я тоже…

А как возвышенна идея лесоводства, с которой у школы, можно сказать, и начиналось увлечение природой! Ведь дерево – это как бы продолжение жизни человека и долгая о нем память. Наверное, все дети знают об одном уголке в школьном лесопарке, который когда-то Вячеслав Михайлович засадил в честь рождения своей дочери – Анастасии Вячеславовны Тюриной. Она тоже, как и его сын, Егор Вячеславович, работает в Слободской школе.

Хорошее наследство оставил прежний директор. Помню, рассказывая об особенностях своей школы, он, человек очень скромный, не без гордости перебирал на своем столе почетные грамоты, полученные своими учащимися за разные достижения. Только за год набралось их около двадцати.

В последующее время, как я смогла убедиться, школа тоже в грязь лицом не ударила. Среди наград, полученных недавно ею, есть даже свидетельство о присвоении девятикласснику Илье Шурцову звания… «экогероя» – за участие во всероссийской акции по сбору макулатуры.

В Панинской Слободе продолжают сажать деревья – для этого в нынешнем учебном году сюда приезжали ребята из четырех школ района, а также преподаватели и волонтеры областного эколого-биологического центра.

Расширили за минувшее время площадь обрабатываемой школьниками земли, впервые получили неплохой урожай овощей с открытого грунта и так хорошо поторговали им на областной ярмарке «Спожинки».

Что дальше?

Говорить об этом с полной определенностью еще рано: сертификат на инновационную площадку получен, напоминаю, только в ноябре. Но ясно, например, что без сотрудничества с учреждениями, предприятиями, имеющими агроэкологическую направленность, не обойтись. Оно и было, когда школа взяла такой курс, без помощи со стороны ничего нельзя было сделать, и В.М. Антонов использовал свои связи. Какие-то из них надо восстановить, что-то наладить по-новому. Учитывая к тому же требования и возможности нового государственного образовательного стандарта. Например, во внеурочной деятельности для младших классов можно организовать клуб по биологии. Он будет малышам интересен. Сейчас у них на подоконнике заложен опыт: посажены луковицы в воду, землю, вату и опилки. Дети приготовили тетрадку для записи наблюдений, где лучше растет.

В старшем, девятом, классе, как делились со мной мыслями учителя, можно будет знакомить ребят с сельскохозяйственной техникой. Работающий в школе бывший мастер профтех­училища зажегся вот какой идеей: «Нам бы хоть старый трактор дали, мы бы его тут до ума довели».

Время назад?

Да, все это уже было: изучение трактора, ученические бригады, профориентация… И, как многие считают, не оправдало себя. Нужны другие способы развития села и нечего тратить силы и средства на те же маленькие школки с их опытами на окошке… Возможно, что считающие так с привычной либеральной интонацией обратятся к опыту Запада. Но и это уже было. И еще как не оправдалось!

И потому, ни в коем случае не вычеркивая из уже состоявшейся педагогической практики опыт, который действительно стал нам полезен, мы – да, отчасти возвращаемся к тому искреннему, душевному, родному, что свойственно русской педагогике (пример тому – «очеловечивание» пресловутого «ненашенского» ЕГЭ). В том же русле мне видится и продолжение работы Слободской школы, в отношении которой органы образования очень мудро решили не рубить с плеча, а теперь ей всячески помогают.

Сам В.А. Антонов проделал путь исканий, свойственный многим русским интеллигентам. «Человек «оттепели», он увлекся было рыночной экономикой, но в конце концов решил, что самое доброе дело – быть сельским учителем. Как знать, может, эту профессию унаследует и его внук, нынешний второклассник Саша Тюрин? Во всяком случае, мальчик считает себя продолжателем династии озеленителей родной деревни и об этом написал в своей работе, представленной сначала на областную, а потом на всероссийскую акцию «Памятники природы: от поколения к поколению». В ней он вспомнил свою прабабушку, директора школы Татьяну Степановну Антонову, при которой был заложен школьный сад, рассказал о деде, упомянул о том, что и сам посадил уже несколько елочек. Работу мальчика отметили. Как гордился бы всем этим Вячеслав Михайлович!