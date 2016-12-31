Рязанский поэт и прозаик, член Союза писателей России, член Союза журналистов России Владимир Белов отмечает семидесятилетие

У Владимира Белова есть стихотворение, в котором он обращается к нашему великому земляку С.А. Есенину, «что на Руси тревожно, к слову почтения святого нет». И тут Сергей Александрович советует молодому автору; «Отринь печали горьких буден, и не сворачивай с пути, чтобы заблудшим грешным людям спасенье в Слове обрести». Так Владимир и поступает в своем творчестве; всю сознательную жизнь несет читателям любовь, душевное тепло и… мечту.

Владимир Белов – автор девяти поэтических сборников и двух прозаических. Его стихи публиковались в периодических изданиях Москвы, Рязани, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Мурома, Ногинска, Новотроицка, Актюбинска, Шымкента (Казахстан), Фрунзе (Киргизия). На его тексты рязанскими композиторами написано более пятидесяти песен, среди которых «Рязанка», «Русская банька», «Спасенье в женщине моей» и другие.

Непроста и причудлива его человеческая и творческая судьба, которая складывалась из трех жизненных дорог: преподавание после пединститута в сельской школе (г. Оренбург), служба в милиции (г. Рязань) и литературное творчество. Немалую роль в творческой судьбе В. Белова сыграло близкое знакомство с рязанскими поэтами А. Сениным, А. Архиповым, В. Авдеевым, Б. Жаворонковым. Валерий Авдеев одним из первых приветствовал появление В. Белова в рязанской литературе, почувствовав в нем интересного лирика в первом сборнике «Часы на весну»:

Тихая белая флейта березы

Нежно грустит на рассвете,

Желтые листья,

как сонные осы,

Кружатся в утреннем свете.

В голосе флейты

прорезались кротко

Лета прощальные трели,

Словно последние

теплые нотки

В музыке первой метели.

Редактором второй поэтической книги В. Белова «Любовь осенняя» был Анатолий Сенин, ставший его другом в жизни и творчестве, который в предисловии верно заметил, что «поэт значительно вырос за последние годы, и признательный читатель убедится в этом сам...» Весомую поддержку оказывал полезными советами поэт и прозаик Борис Жаворонков.

Вскоре после появления второго стихотворного сборника

В. Белов единогласно был принят в члены Союза писателей России. Потом начали периодически появляться его сборники «Живая вода», «Летучий медведь», «Лунопись», «Земные небеса», «Берестяной храм», Сердцебиения»… Его творчество в них отмечено многообразием тем, сюжетов. Его поэтический диапазон – это целая мировоззренческая панорама, вобравшая в себя лавину бесконечных человеческих дум и чувств.

Но если обозначить тематику его поэзии одним всеобъемлющим словом, то с полной уверенностью можно сказать, что она о любви. И эта любовь раскрывается в отношении автора ко всему, что окружает его в мире, будь то большая или малая родина, женщина-мать или любимая женщина, природа как бытие или красоты родного рязанского края.

С некоторых пор В. Белов обращается и к прозе. Выпустил в свет книги – «Присуха» и виртуальную повесть-сказку «Кристальный астероид» для детей. Повести и рассказы обращают на себя внимание свежестью литературного языка, простотой слога, обилием свежих деталей-подробностей, увиденных в жизни, и главное – авторской позицией, доброй, светлой, позитивной.

Как бы подводя итог очередного этапа своей творческой жизни, В. Белов прибегает к такому поэтическому образу:

С годами чувств

острее зренье,

В руках устойчивее лира.

Давно мое сердцебиенье

Слилось с сердцебиеньем

мира.

За профессиональную и творческую деятельность Владимир Белов награжден четырьмя ведомственными медалями (более четверти века прослужил в органах внутренних дел), почетными грамотами и благодарностями губернатора Рязанской области, удостоился губернаторского знака «За усердие». Он лауреат региональной литературной премии имени Я.П. Полонского, победитель международных и всероссийских конкурсов.

О Владимире Белове как писателе с уважением отзываются его коллеги-литераторы. Так, старейшина Рязанской писательской организации, поэт и прозаик Б.И. Жаворонков отмечает, что «его поэзия близка и понятна доброму читательскому сердцу… благородна по своему духу, человечна по своей сущности… что литературное творчество В. Белова – явление серьезное». А поэт Е.А. Артамонов говорит о нем, «что он следует истине, которая незыблема в его душе: ответственность за свое творчество нести перед Богом и обществом».

На одной из встреч с читателями на вопрос, зачем вы пишете, В. Белов сказал: «Для того, чтобы нести мечту, чтобы на этой мечте воспитывалось молодое поколение… Я верю в преобразующую спасительную силу Слова. Я – за чистоту Слова».

Алексей Хлуденев,

член Союза писателей России