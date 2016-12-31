Областная общественно-политическая газета
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31 декабря 2016 года
№246 (5287)
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31.12.2016
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№246 (5287) |
Третья полоса
Общество
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Чем вам запомнился уходящий год?

12-29-49_1 Игорь Мурог,
директор института (филиала) Московского политехнического университета, депутат областной Думы:

– В 2016 году Рязанскому «Политеху» исполнилось 60 лет. Юбилейный год для института стал особенно успешным. Он вошел в число лауреатов Национального конкурса «100 лучших образовательных учреждений РФ – 2016», стал лауреатом Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет – 2016».

В течение всего года мы работали над качеством образования, совершенствовали систему воспитательной работы. Нам удалось привести в соответствие теорию и практику. На ведущих предприятиях области мы открыли пять базовых кафедр, три именные аудитории выдающихся выпускников первой мужской гимназии – А.С. Ершова, Я.П. Полонского, Н.П. Кравкова. В школах города создано четыре инженерных класса. Это, пожалуй, главные события уходящего года. Но интересных новаций было много. Надеюсь, что и в новом году «Политех» продолжит готовить высококлассных инженеров для региона.

Поздравляю всех рязанцев с Новым годом! Желаю быть здоровыми, любимыми, чтобы у каждого сбылись самые сокровенные желания!

12-29-48_1 Раиса Лысенина,
заслуженный художник России, Почетный член Российской Академии художеств:

– На мой взгляд, важным событием для культурной жизни Рязани в этом году стало открытие «Зала на Грибоедова» в Информационно-аналитическом центре министерства культуры и туризма. Отрадно, что в городе появилась еще одна площадка для творческих людей. Здесь проводятся тематические вечера, выставки, встречи, презентации книг. Особое место занимает проект «Культурный перекресток», который объединил поэтов, писателей, художников, музыкантов, артистов. Он открывает новые имена, анонсирует яркие культурные события.

В галерее «Боровница» в Солотче работала замечательная литературно-документальная экспозиция, посвященная «Обыкновенной земле» – Мещерскому краю, такому, каким увидел и знал его Константин Паустовский. Кстати, в 2017 году исполняется 125 лет со дня рождения этого классика русской литературы.

В моей творческой жизни минувший год был плодотворным. Я доделала каменную икону Богородицы, которую установили над вратами собора Казанского женского монастыря города Рязани. Над этим образом я работала три года. Большой честью для меня было изготовление мемориальной доски, посвященной памяти митрополита Симона (Новикова). Мемориальную табличку установили на доме, в котором трудился и жил владыка. Значимым событием для меня стало открытие моей персональной выставки в Государственном художественном музее Оренбурга.

У меня есть работа «Утро в деревне», где петух из белого известняка с ярким вкраплением эмали стоит на холме, под которым «бьют» стеклянные ручьи. Такой хрустальной чистоты и яркости мне бы хотелось пожелать всем рязанцам в новом году. Пусть жизнь будет интересной и разнообразной!

Статья опубликована в номере 246 (5287) от 31 декабря 2016 года
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