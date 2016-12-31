Областная общественно-политическая газета
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31 декабря 2016 года
№246 (5287)
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31.12.2016
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№246 (5287) |
Вторая полоса
Общество
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Забота на новом уровне

В рязанских домах престарелых будут внедрять передовые технологии
Автор фото: Александр Королев. На фото: Благодарственное письмо от директора фонда «Старость в радость» Елизаветы Олескиной получила заместитель председателя областного правительства Елена Буняшина
Фото: Александр Королев.
На снимке: Благодарственное письмо от директора фонда «Старость в радость» Елизаветы Олескиной получила заместитель председателя областного правительства Елена Буняшина

Над этим будет совместно работать правительство региона, областные министерства и благотворительный фонд «Старость в радость».

Соглашение о пилотном проекте «Модернизация системной помощи домам-интернатам для престарелых и инвалидов Рязанской области» было подписано в последний рабочий день уходящего года в областном правительстве заместителем председателя правительства Еленой Буняшиной и директором благотворительного фонда «Старость в радость» Елизаветой Олескиной.

Пилотный проект – это новое направление работы в рамках Соглашения о сотрудничестве, которое было заключено между правительством региона и фондом «Старость в радость» 11 ноября 2016 года. Он предполагает внедрение новых современных технологий ухода за пожилыми людьми, обучение персонала, помощь в обновлении материально-технической базы домов-интернатов.

Елена Буняшина отметила, что сегодня во всех шести домах-интернатах для престарелых и инвалидов на территории области созданы неплохие условие, но эта сфера требует развития и современных подходов.

– Самое главное – чтобы люди пенсионного возраста при всех своих недугах, при непростых диагнозах могли видеть мир, общаться, делать что-то своими руками, какие-то еще интересные дела – чувствовать себя личностями. И мы благодарны коллегам из фонда «Старость в радость», что они взяли нас в этот проект, чтобы мы могли научить и наших работников, и волонтеров, и вообще население относиться к пожилым людям совсем по-другому, – сказала Елена Ивановна.

Елизавета Олескина, в свою очередь, обратила внимание, что о важности организации помощи старшему поколению на должном уровне не раз говорили первые лица государства – и Президент, и премьер-министр, и заместитель председателя российского Правительства.

– Приятно, что мы с вами абсолютно точно попали в правильный вектор развития. Вы наш первый и главный из трех пилотных регион. Очень важно, что вместе с вами мы придем в следующем году к тем целям, которые очень амбициозны и показательны и для нашего фонда, и для всей Рязанской области, – отметила директор фонда.

Участниками встречи стали также министр социальной защиты населения области Денис Боков и член Совета Федерации ФС РФ от Рязанской областной Думы Лариса Тюрина. Денис Боков подчеркнул, что фонд «Старость в радость» работает с рязанским регионом уже не первый год: организует регулярные поездки волонтеров в дома-интернаты, сбор подарков для одиноких стариков к Новому году, оказывает материальную помощь опекаемым учреждениям. Из последних значимых дел – помощь в ремонте одного из отделений Шиловского дома-интерната в д. Авдотьинке.

– Но фонд идет еще дальше. Мы говорим о внедрении новых технологий – это уже институциональные изменения, – добавил Денис Боков.

Лариса Тюрина указала на важность нового проекта для региона, отметив, что в Рязанской области уделяется большое внимание социальной сфере, оказанию всесторонней помощи пожилым людям.

Елизавета Олескина вручила Елене Буняшиной и Денису Бокову благодарственные письма от фонда «Старость в радость».

Статья опубликована в номере 246 (5287) от 31 декабря 2016 года
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