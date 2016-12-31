Праздник без опасностей

Состоялась видеоконференция, на которой шла речь об обеспечении безопасности в дни новогодних праздников

Видеоконференцию провел вице-губернатор Сергей Филимонов. В работе приняли участие министр по делам территориальных образований и общественных объединений региона Антон Астафьев, руководители администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области.

В целях обеспечения пожарной безопасности в новогодние праздники проведены внеплановые проверки объектов с массовым пребыванием людей, а также реализован комплекс профилактических мер. Организованы дежурства сотрудников Главного управления МЧС, работников областной противопожарной службы и представителей добровольной пожарной охраны. С участием работников органов внутренних дел осуществляются рейды по выявлению и пресечению незаконной реализации пиротехнической продукции. Подводя итоги видеоконференции, вице-губернатор Сергей Филимонов поставил задачу предпринять все меры для того, чтобы праздники прошли без происшествий, в спокойной, комфортной для людей обстановке.