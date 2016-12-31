Поздравления

Уважаемые жители Рязанской области!

2016 год стал важным этапом в развитии России и Рязанской области. Он как бы испытывал нас на прочность, но в результате мы стали сильнее, сплоченнее, сумели сохранить все то, чего достигли, и создать условия для движения вперед.

Нам удалось добиться неплохих результатов в экономике. Продолжилась реализация крупных инвестпроектов на рязанских предприятиях таких отраслей, как приборо- и автомобилестроение, производство стройматериалов и медикаментов. Господдержку получил ряд крупных и малых предприятий. Рязанская «оборонка» обеспечена госзаказом на 100% и уверенно осваивает новые виды продукции не только военного, но и гражданского назначения.

В 2016 году нам удалось сохранить положительную динамику по ряду ключевых направлений в аграрном секторе. В сфере АПК важнейшим событием уходящего года стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством региона, крупнейшей азиатской агропромышленной компанией «Чароен Покфанд Групп» и Российским Фондом прямых инвестиций. Соглашением предусмотрено создание в Рязанской области крупного молочного производственного комплекса.

В 2016 году реализован ряд проектов в социальной сфере. Построены новый корпус больницы им. Семашко в Рязани, ФАП в с. Азеево Ермишинского района, ФОК в Спасске, крупный культурный центр в Касимове, Дворец культуры в Ухолове, современные школы в Ряжске и Кадоме. Введен в эксплуатацию один из самых сложных участков федеральной автотрассы М-5 – транспортный объезд с. Кирицы.

Несмотря на экономические сложности, мы нашли возможность реализовать намеченное и заложить основу для движения вперед. Уверен, что совместными усилиями и плодотворным трудом мы добьемся всех поставленных целей.

Дорогие рязанцы! Я поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам и вашим семьям мира, добра, благополучия и успехов! Крепкого всем здоровья и счастья!

Губернатор Рязанской области

О.И. Ковалев

Дорогие рязанцы!

От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Эти праздники всегда особенные, они согревают нас теплом домашнего очага, любовью родных и близких, наполняют хорошим настроением и светлыми надеждами.

Остается позади непростой 2016 год. Но это был год созидания, сохранения стабильности, показавший, что согласие и сплоченность помогают решать любые задачи и строить самые смелые планы.

Памятные даты уходящего года – 75-летие со дня начала Великой Отечественной войны, 75-летие битвы под Москвой – позволили вернуться к нашей истории, вызвали чувство гордости за нашу страну, наш рязанский край.

Депутатами областной Думы была проделана серьезная работа по совершенствованию законодательной базы региона, утвержден бюджет, сохранивший социальный характер и направленный на продолжение строительства объектов в сферах образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, дорожной отрасли, поддержку аграриев и села.

Благодарю каждого из вас за ежедневный добросовестный труд на своем рабочем месте, любовь к родной земле, стремление сделать нашу страну единой, сильной и процветающей.

Уверен, ваши мастерство и талант, инициатива и ответственность станут основой для новых успехов и достижений. Совместными усилиями мы сможем в новом году реализовать проекты по укреплению социально-экономического и культурного потенциала Рязанской области, повышению качества жизни людей.

Пусть наступающий 2017-й год сохранит все самое лучшее, войдет в каждый дом, каждую семью с миром и добром, оправдает все наши ожидания.

Желаю вам, дорогие земляки, здоровья, благополучия и радости!

Счастливого Нового года и Рождества!

А.В. Фомин,

председатель Рязанской областной Думы,

секретарь Рязанского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие рязанцы!

Примите самые искренние поздравления с Новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

В эти волшебные зимние дни, пропитанные неповторимой атмосферой близкого чуда, все мы подводим итоги года уходящего, строим планы на будущее, загадываем желания и верим в то, что сбудутся самые заветные мечты. Новый год и Рождество – самые теплые и семейные праздники, время общения с родными и близкими, каникул в семейном кругу.

Оглядываясь на уходящий год, можно с уверенностью сказать, что для нашего любимого города он был успешным. Многое из того, что мы планировали и задумывали год назад, воплотилось в жизнь. Несмотря на непростые экономические условия, город развивается, строятся объекты социальной инфраструктуры, на карте города появляются новые улицы, кварталы, микрорайоны. Мы с уверенностью смотрим в будущее и готовы еще продуктивнее работать ради любимого города и всей нашей великой Родины!

Дорогие друзья! Пусть в эти светлые праздничные дни радость войдет в каждую семью, дома наполнятся весельем и смехом! Здоровья, счастья, удачи вам и всем вашим близким!

В.В. Фролов,

глава муниципального образования,

председатель Рязанской городской Думы