Чем вам запомнился уходящий год? Что вы желаете землякам?

Наталья Епихина,

Уполномоченный по правам человека в Рязанской области:

– Уходящий год для меня был активным, где-то даже трудным и тяжелым. В то же время удалось много всего сделать. Я побывала во всех районах Рязанской области, в других регионах России и узнала на местах о тех вопросах, которые действительно интересуют и волнуют людей.

Рязанцам хотела бы пожелать в следующем году здоровья, счастья, семейного благополучия, успеха в новых начинаниях, реализации всех планов и задумок.

Евгений Лавренюк,

председатель Совета молодых врачей Рязанской области, ассистент кафедры терапевтической и детской стоматологии Рязанского медуниверситета:

– Вот и подошел к концу 2016 год, остались считаные часы – самое время подводить итоги и строить планы на будущее. Говорят, високосные годы всегда сложные. Но, как и всегда в жизни, не бывает только черного или только белого. Конечно, все медицинское сообщество потрясено гибелью Доктора Лизы (Елизаветы Глинки) всего за неделю до Нового года. Доктор Лиза – человек-добро, человек-помощь, человек-легенда. Она навсегда останется в сердцах тех, кому помогала, да и не только. Доктор Лиза говорила: «Война – это ад на земле». И поэтому я хочу пожелать нам всем в новом году мирного неба над головой, мира в наших семьях и мира в душе. С Новым годом всех рязанцев! Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен только положительными эмоциями, приносит новые открытия и знакомит с интересными людьми! Пусть неприятности обходят всегда стороной ваш дом. Желаю, чтобы случай для вас был всегда счастливым и ветер подгонял в спину навстречу вашим мечтам. Я искренне желаю вам заниматься только любимыми делами и быть счастливыми в новом году!

А коллегам хочу пожелать добра, терпения, успехов в профессиональной деятельности и благодарных пациентов в 2017-м году. Ведь многие медицинские работники встретят Новый год на своем рабочем месте, оказывая помощь и спасая жизни!

Евгений Баранкин,

депутат Рязанской областной Думы, Почетный гражданин Рязанской области и города Рязани:

– В уходящем году я прошел через серьезное испытание – избирательную кампанию по дополнительным выборам в Рязанскую областную Думу шестого созыва по одномандатному избирательному округу №16. Это была очень сложная и напряженная работа. Было очень много встреч с людьми во дворах, из первых уст я услышал о множестве проблем, которые волнуют горожан. Очень хочется, чтобы в следующем году этих проблем было как можно меньше, а мои коллеги по областной Думе и я постараемся все сделать для этого. Всем рязанцам в новом году – благополучия, мира, добра!

Сергей Иванцов,

руководитель центра поддержки предпринимательства Рязанского района:

– Этот год выдался очень плодотворным, особенно в плане подготовки новых кадров для руководства малым и средним бизнесом. Это особый процесс, где все начинается с безупречного отбора инициативных и волевых людей, готовых представить идею своего будущего дела, организовать все самостоятельно, а также развивать свой бизнес в дальнейшем, платить налоги и создавать рабочие места. Я лично очень горд тем, что в этом году от нашего района в школе молодежного предпринимательства было 7 слушателей и из них 3 успешно защитили свои готовые проекты. Все эти ребята готовы к тому, чтобы начать свой путь в бизнесе и работать с соблюдением всех законов. А это значит, что мы успешно растим не только профессионалов, которые должны затем встраиваться в экономику, но и талантливых деловых людей, которые обязательно будут эту самую экономику создавать, организуя «с нуля» успешные фирмы. Желаю всем в наступающем году успехов со всех добрых начинаниях!

Максим Шадрин,

директор малого предприятия ООО «Квантрон»:

– 2016 год был очень сложным и напряженным. Но для нас он открыл множество новых возможностей. Наше предприятие специализируется на создании автоматизированных систем лазерного контроля геометрических параметров изделий, в том числе на конвейере, и систем интеллектуального технического зрения. Летом этого года ООО «Квантрон» вошел в число победителей конкурса «Старт», проводимого Фондом содействия инновациям в рамках крупнейшей в России ежегодной стартап-конференции Startup Village. Меня пригласили стать резидентом «Сколкова». Сумма гранта составила 2 миллиона рублей. Кроме того, мы приступили к освоению новой для себя продукции – стали делать высококачественный российский инструмент на своем предприятии. Для этого на собственные средства приобрели дорогостоящие суперсовременные немецкие станки. Все эти начинания несомненно продолжим в 2017-м. Хочется пожелать всем в новом году самореализации, исполнения желаний и любви!

Людмила Иванова,

председатель профкома МП «Водоканал г. Рязани»:

– Прошедший год был для нашего коллектива непростым, но со всеми задачами мы справились. Главное, что системы водоснабжения и водоотведения работали исправно, без аварий. Несмотря на трудности, удалось сохранить специалистов. Многие отработали на предприятии не один десяток лет, и мы ими гордимся.

Как и в прошлые годы, в «Водоканале» уделяется много внимания улучшению условий труда и отдыха. Совместно с администрацией предприятия профком проводит конкурсы профессионального мастерства, организует досуг работников, делает многое другое. Надеюсь, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем.

Желаю всем рязанцам в новом году много улыбок, ярких красок, радостных событий и, главное, здоровья!