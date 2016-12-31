Дополнительная выплата

Министерство социальной защиты населения Рязанской области напоминает, что действующим законодательством предусмотрена выплата дополнительного вознаграждения за выслугу лет работникам, занятым на работах на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом.

Как сообщает сайт регионального министерства социальной защиты населения, выплата дополнительного вознаграждения производится один раз в год и ее размер зависит от продолжительности работы на территории зоны с льготным социально-экономическим статусом.

Для получения меры социальной поддержки гражданину необходимо до 15 февраля 2017 года обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства, представив справку с места работы с указанием стажа работы, дающего право на получение дополнительного вознаграждения за выслугу лет.

В случае первичного обращения получателю требуется представить документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки (удостоверение или справка).

Дополнительную информацию по вопросу оформления выплаты можно получить в отделе социальной защиты населения по месту жительства либо по единому социальному телефону (4912) 51-36-00.