Праздничные маршруты

Ночь с 31 декабря на 1 января

Главная шоу-программа начнется в 23.30 на площади Победы (фейерверк в 2.00). В 00.20 у КДЦ «Октябрь» состоится праздник «Снежная карусель» с салютом в 00.50. Гуляние «Встречаем вместе Новый год» начнется у ДК «Приокский» в 1.00 (фейерверк в 1.45). Праздничная программа также будет организована у ДШИ № 3 и на площадке у дома № 21 на ул. Забайкальской.

Спортивный отдых

Со 2 по 8 января в 11.00 на спортивных площадках города пройдет зимняя Спартакиада детских дворовых команд.

С 4 по 6 января – соревнование дворовых команд по хоккею, футболу на снегу «Ура, каникулы!».

С 5 по 10 января – первенство города по шахматам среди юношей и девушек в гимназии №2.

7 января

В 11.00 – Рождественская гонка, посвященная памяти С.В. Степанова и В.Н. Орлова, в поселке Соколовка и Рождественская гонка картингистов в ДЮСШ «Золотые купола».

В 12.00 – концерт «Рождественское чудо» в МБУК «Арт-центр». 15.00 – праздничная программа «Играй, гармонь!» в МКЦ.

Путешествия и развлечения

Туристский информационный центр (ТИЦ) предлагает со 2 по 6 января посетить Рязанский, Клепиковский, Скопинский, Касимовский, Рыбновский и Спасский районы. О достопримечательностях, праздниках, работе музеев можно узнать на сайте ТИЦ. Тех, кто останется в городе, с 3 по 6 января в 12.00 приглашают в ЦПКиО на новогоднюю концертно-развлекательную программу «В гостях у сказки».