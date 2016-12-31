Областная общественно-политическая газета
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31 декабря 2016 года
№246 (5287)
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31.12.2016
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№246 (5287) |
Четвёртая полоса
Праздник
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Поздравление

Областной Совет ветеранов и Правление областного фонда ветеранов сердечно поздравляют ветеранов войны, труда и Вооруженных сил с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть Новый год принесет стабильность и благополучие, оправдает все ваши надежды и ожидания, будет щедрым на успех в делах и полон радостных событий! Искренне желаем вам крепкого здоровья и благополучия, достатка и спокойствия, уверенности!

Совет ветеранов Советского района сердечно поздравляет наших ветеранов и их семьи
с Новым, 2017 годом и Рождеством! 
От души желаем всем доброго здоровья, семейного благополучия, 
много счастливых дней в году, 
отличного настроения. 
Пусть сбудутся все ваши надежды 
и мечты! 

Совет ветеранов Советского района сердечно поздравляет наших ветеранов и их семьис Новым, 2017 годом и Рождеством! 

От души желаем всем доброго здоровья, семейного благополучия, много счастливых дней в году, отличного настроения. Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты! От души желаем всем доброго здоровья, семейного благополучия, много счастливых дней в году, отличного настроения. Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты!

Статья опубликована в номере 246 (5287) от 31 декабря 2016 года
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