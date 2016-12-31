Поздравление

Областной Совет ветеранов и Правление областного фонда ветеранов сердечно поздравляют ветеранов войны, труда и Вооруженных сил с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Пусть Новый год принесет стабильность и благополучие, оправдает все ваши надежды и ожидания, будет щедрым на успех в делах и полон радостных событий! Искренне желаем вам крепкого здоровья и благополучия, достатка и спокойствия, уверенности!

Совет ветеранов Советского района сердечно поздравляет наших ветеранов и их семьи

с Новым, 2017 годом и Рождеством!

От души желаем всем доброго здоровья, семейного благополучия,

много счастливых дней в году,

отличного настроения.

Пусть сбудутся все ваши надежды

и мечты!

Совет ветеранов Советского района сердечно поздравляет наших ветеранов и их семьис Новым, 2017 годом и Рождеством!

От души желаем всем доброго здоровья, семейного благополучия, много счастливых дней в году, отличного настроения. Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты! От души желаем всем доброго здоровья, семейного благополучия, много счастливых дней в году, отличного настроения. Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты!