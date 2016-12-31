Дорогие рязанцы! Поздравляю вас с наступающим Новым, 2017 годом!

Вот и заканчивается еще один год. В жизни каждого из нас произошли события, которые дали уникальный опыт, сделали нас мудрее, открыли новые возможности и новые перспективы.

Новый год – это время радостных ожиданий и светлых надежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые перемены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий.

Желаю каждому из вас в новом году здоровья, благополучия, реализации смелых творческих планов и исполнения желаний!

И.о. ректора РГУ имени С.А. Есенина

Алексей Александрович Зимин