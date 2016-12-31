Областная общественно-политическая газета
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31 декабря 2016 года
№246 (5287)
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31.12.2016
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№246 (5287) |
Первая полоса
Праздник
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Счастливые живут настоящим

Автор фото: Александр Королев | Счастливые живут настоящим
Фото: Александр Королев.

Если выглянуть поздним-поздним вечером в окно, то можно увидеть, как под лобовыми стеклами припаркованных машин перемигиваются огоньки сигнализации. И кажется, что автомобили, отдыхающие от своих владельцев, ведут между собой неслышный, только им понятный разговор.

Если поздним-поздним вечером пройти по улицам, то можно увидеть, как сверкают гирлянды в окнах домов. Это одно окно посылает сообщение другому: «Как у вас там дела? Поужинали? Елку нарядили? Прием!» – «Да, все нормально, пыль вытираем с телевизора, к встрече Нового года готовы. Прием!»

Если поздним вечером взмыть на воображаемом вертолете, то можно увидеть, как елки на главных площадях общаются на языке световых сигналов. Их радужные послания добавляют здоровые цвета в ауру города.

А где же вечером в городе люди? Наверное, лепят снеговиков! Одна такая снежная баба встретилась мне по дороге на работу. Глаза из елочных шаров, нос из колпачка фломастера, а рядом воткнуты в сугроб настенные часы. Когда возвращался домой, часов с замерзшей стрелкой уже не было. Вот и начинается сказка о потерянном времени, подумал я.

Много ли недель, часов мы растратили в уходящем году впустую? Не все ли равно! Жизнь ведь как песня, без паузы между словами ее не исполнишь. И потому длинные новогодние праздники всем нам необходимы, как свежий воздух. Можно не спеша подумать о том, где провести следующий отпуск. Год Огненного Петуха Генеральная Ассамблея ООН объявила Годом международного устойчивого развития туризма. Любители путешествия – это скромные посланцы мира, их маленькими усилиями достигается то, над чем ломают голову политики, – терпимость к другим культурам и цивилизациям.

А для России 2017-й ознаменован золотым юбилеем «Золотого кольца». Рязанская область в малое кольцо хоть и не входит, но в «Золотом туристическом ожерелье» у нее своя, видная роль.

Год кино уступает дорогу Году экологии. Все мы понимаем условность этих эмблем и названий, но как средство привлечения государственного внимания к наболевшему – это работает. В России только 7,5 процента отходов перерабатываются, остальной мусор вывозится на свалки, в том числе нелегальные, количество которых, по официальным данным, достигло 20 тысяч.

Хорошо, что «чистка» у молодого поколения ассоциируется только с экологическими проблемами. В первой половине прошлого века это слово употребляли и в другом контексте. 80 лет исполнится «большому террору». В июле 37-го появился печально известный приказ по репрессированию «антисоветских элементов», обернувшийся громадной национальной трагедией.

Но для осмысления русской исторической судьбы более значимой станет другая дата – 100-летие революции, изменившей страну, да и весь мир. Не будем забывать, что социальные завоевания трудящихся в западных странах стали возможны лишь потому, что перед глазами был пример СССР.

А пока все мы пребываем в предпраздничном ожидании, исполняя привычные ритуалы. Завтра выйдем на улицу и поразимся тишине – машин мало, никто никуда не спешит, все устали, отдыхают, собираются с мыслями. «День промыт как стекло». И не надо начинать все с чистого листа. Наш опыт, наша память – разве они не заслуживают того, чтобы их взяли в дорогу? Украденные у снеговика часы – лучшее напоминание об иллюзорности времени. Счастливые часов не наблюдают. Счастливые живут настоящим.

Статья опубликована в номере 246 (5287) от 31 декабря 2016 года
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