Вести районов

МИЛОСЛАВСКОЕ. В Милославском районном доме культуры прошел новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями. Работники ДК подготовили для ребят театрализованное представление «Пираты в поисках ледяного замка». После спектакля всем детям вручили новогодние подарки от депутата Рязанской областной Думы Николая Игнатова.

СПАССК. В райцентре вручили ключи от квартир шестерым сиротам. Метраж каждой квартиры – 34,8 квадратных метра, это гостиная, ванная комната с совмещенным санузлом, прихожая и кухня. Планировка достаточно компактная и удобная. Среди новоселов – Анастасия Ермакова, Екатерина Нешумова, Вадим Мелехин, другие. Как отметил, выступая на торжественной церемонии вручения ключей, глава райадминистрации Валерий Мещеряков, в 2013 – 2016 годах благоустроенными квартирами в Спасске обеспечено 28 детей-сирот.

ЧУЧКОВО. На главной площади райцентра появилась высокая и пышная елка. А игрушки для нее своими руками сделали ученики Чучковской средней школы. Например, подружки-восьмиклассницы Мария Мишкина и Надежда Рябова сшили огромного волшебного голубого коня с ниспадающей до земли гривой и добрыми глазами. Самым активным классом, изготовившим наибольшее количество новогодних подарков для елки, стал 4-й «А».

ЕЛАТЬМА. В преддверии Нового года в Елатомском детском доме-интернате прошел цикл праздничных утренников для детей, организованный волонтерами областной организации «Российского союза молодежи», представителями центра развития социальной активности «Потенциал», благотворительной группы «С любовью к детям», агентства «Праздник будет» при поддержке частных меценатов г. Рязани и Москвы. Для ребят были показаны новогодние представления с участием сказочных героев: Кота Леопольда, Домовенка Кузи, Бабы-Яги.

СОКОЛОВКА. В Рязанском районе подведены итоги конкурса на звание самого благоустроенного населенного пункта муниципального образования. Первое место присуждено администрации Окского сельского поселения.

МИХАЙЛОВ. Волонтерский отряд «Доверие», в состав которого входят студенты юридического, экономического факультетов и факультета среднего профессионального образования Рязанского филиала Московского университета имени С.Ю. Витте, посетил Чапаевскую школу-интернат, поздравил учащихся, передал сладкие новогодние подарки от ректора университета имени С.Ю. Витте Александра Семенова, директора Рязанского филиала Ирины Тихоновой, от спонсоров. Студенты подготовили интересную новогоднюю программу со сказочными персонажами.

РЫБНОЕ. Традиционная новогодняя акция, организованная местным отделением партии «Единая Россия» и главой райадминистрации Владимиром Зюбой, прошла в районе. В ее рамках сотрудники общественной организации «Забота» поздравили детишек из многодетных семей и вручили им подарки.

СПАС-КЛЕПИКИ. В районном Доме культуры был организован новогодний праздник для пионерской организации и клуба юных авиаторов Клепиковской средней школы №1.

Детей поздравила Елена Понкратова – заместитель главы райадминистрации по социальным вопросам. В программе праздника – конкурсы, хороводы, театрализованное представление.