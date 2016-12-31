Областная общественно-политическая газета
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31 декабря 2016 года
№246 (5287)
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31.12.2016
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№246 (5287) |
Первая полоса
Общество
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Чем вам запомнился уходящий год? Что вы желаете землякам?

12-29-59 Николай Рудаков,
руководитель регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области:

Год уходящий был знаменателен для меня тем, что я в начале года возглавил региональное отделение ДОСААФ России Рязанской области. ДОСААФ России – уникальная общественно-государственная организация, сумевшая пронести свое изначальное предназначение, остаться верным помощником Министерства обороны России. Грядущий 2017 год для одной из старейших военно-патриотических организаций страны – юбилейный. 27 января ДОСААФ России отметит свое 90-летие. Кстати, многие жители города Рязани и Рязанской области прошли в свое время через школу ДОСААФ, многих она вывела в люди, дала знания, умения, первый опыт работы.

Всем желаю здоровья, исполнения желаний, оптимизма.

12-29-20 Николай Вешта,
председатель Центра развития добровольчества города Рязани,
начальник отдела инноваций Рязанского детского эколого-биологического центра.

– Уходящий год был очень насыщенным на события, мероприятия и происшествия.

В нашем городе впервые состоялся слет волонтеров, инициированный Центром развития добровольчества города Рязани. Несмотря на экономический кризис, расширилась поддержка деятельности некоммерческих организаций на всех уровнях. И это вселяет оптимизм.

Следующий год в нашей стране объявлен Годом экологии. Это очень правильно и своевременно. Настало время позаботиться о природе!

Наша жизнь ускоряется. Люди все реже отдыхают и меньше спят. Поэтому в 2017 году я желаю рязанцам душевной гармонии, оптимизма и правильного баланса между работой и отдыхом. Уделяйте больше времени своим родным и близким!

12-29-57 Дарья Фролова,
министр культуры и туризма молодежного правительства области:

– В этом году я побывала в Екатеринбурге на VII Всероссийском форуме молодых библиотекарей. Рязанская область достойно выглядела среди других регионов.Одной из самых запоминающихся акций этого года для меня стал региональный проект «Напиши письмо Неизвестному солдату». Мы с членами Совета молодых библиотекарей получили отклик со всех районов области. Студенты и школьники показали, что они знают историю и умеют хранить память о прошлом.

Рязанцам и жителям области я бы пожелала съездить в Екатеринбург, и вообще больше путешествовать. А если у вас нет для этого возможности, просто сядьте дома в кресло и прочитайте хорошую книгу. Ведь чтение – тоже путешествие в мир, подаренный автором, мир собственного воображения.

Статья опубликована в номере 246 (5287) от 31 декабря 2016 года
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