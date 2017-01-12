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Главная страница / Новости Рязани и области
09.01.2017
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Экономика
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В Рязанской области работу специалистам на селе предлагают вместе с жильем

По состоянию на 1 января 2017 года в сельхозпредприятиях области имеется около 600 вакантных рабочих мест

Обновлена база вакансий в агропромышленном комплексе региона. На сайте регионального минсельхоза указаны не только требования к кандидатам и размер заработной платы, но и наличие жилья, детского сада, школы, газифицировано ли село и так далее. В настоящее время 43 предприятия АПК области имеют возможность обеспечить жильём специалистов с высшим и средним специальным образованием, а также 23 сельскохозяйственных предприятий региона готовы предоставить жилье для рабочих востребованных профессий.

Вакансии для специалистов, в том числе со средним специальным образованием, размещены в разделах: инженерная служба (59 вакансий), ветеринарная служба (34 вакансии), зоотехническая служба (30 вакансий), агрономическая служба (42 вакансии). Также требуются технологи, бухгалтеры, экономисты и специалисты кадровой службы.

Большинство вакансий приходится на рабочие профессии: механизаторы (87), водители (50), трактористы (45), мастера машинного доения (72), животноводы (101), пастухи (4) и другие рабочие должности (73).

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

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