На должность старшего тренера хоккейного клуба «Рязань» принят Алексей Коршков

Алексей Коршков родился 9 июня 1974 года в Новосибирске, был воспитанником местной хоккейной школы. Профессиональную карьеру начал в «Олимпии» из Кирово-Чепецка. Входил в состав ХК «Сибирь», ЦСКА, а также «Динамо-Энергию» из Екатеринбурга. Провел сезон в курганском «Зауралье», в 2004 году Коршков уехал в Казахстан (в его послужном списке выступления за «Казахмыс» (Сатпаев), «Сары-Арку» (Караганда), «Иртыш» (Павлодар), а также пермский «Молот-Прикамье»). В составе сборной Казахстана выступал, в частности, в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2010 года. Завершил игровую карьеру в ХК «Новосибирск» (РХЛ, Дивизион «Восток»), где перешел на тренерскую работу. Трудился с командами Новосибирска (в частности, в структуре «Сибири»). Последним местом работы Коршкова были «Красноярские рыси» из Красноярска, сообщает сайт хоккейного клуба «Рязань».