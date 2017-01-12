ХК «Рязань» уступила «ТХК» из Твери

В первом матче этого года ХК «Рязань» не смог добыть очки, сообщает об этом сайт клуба. Принимая на своем льду, хозяева сумели отыграть отставание в две шайбы. Но, когда соперники вновь вышли вперед, повторно догнать гостей у «горожан» не получилось. В итоге 2:4 на табло к финальной сирене.

У ХК «Рязань» осталось 46 очков в активе, и «горожане» сохранили за собой 14-ю позицию в турнирной таблице. Очередной матч наша команда снова проведет на своем льду – в среду, 11 января, нашим соперником станет «Южный Урал» из Орска, начало в 19.00.