За выходные и праздники в Рязанской области зафиксировали 139 преступлений и происшествий

77 из них – в Рязани

Как сообщает сайт УМВД России по области, с 31 декабря по 8 января в области зафиксировали три факта причинения тяжкого вреда здоровью, 12 грабежей, 23 кражи. 9 раз стражи правопорядка изымали наркотики.

На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 145 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержали 69 нарушителей.

Во время празднования Нового года и Рождества Христова охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали более двух тысяч сотрудников полиции, а также дружинники, сотрудники частных охранных организаций, представители казачества. Нарушений общественного порядка не допущено.