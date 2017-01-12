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Главная страница / Новости Рязани и области
09.01.2017
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Происшествия
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В ДТП в Рязанской области погибли жители Твери

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 5 часов 35 минут в Щацком районе на 344-м километре автодороги М-5 «Урал» 41-летняя жительница Московской области, управляя автомашиной «Митсубиши Паджеро», двигаясь в сторону города Москвы, выехала на полосу встречного движения, где иномарка столкнулась с автомашиной «Форд Фокус».

В результате ДТП водитель автомашины «Форд Фокус» и ехавшая в качестве пассажира на переднем сиденье 67-летняя жительница города Твери скончались на месте ДТП, а находившийся на заднем сиденье 7-летний мальчик госпитализирован в больницу. Водитель автомобиля «Митсубиши Паджеро», 41-летний пассажир, ехавший на переднем сиденье, а также полуторагодовалая девочка, которая находилась на заднем сидении этого же автомобиля, с полученными травмами были доставлены в больницу.

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