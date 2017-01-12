В Рязанской области насмерть сбили пешехода

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня в 0 часов 25 минут в Рыбновском районе на 173-м километре автодороги М-5 «Урал» 58-летний житель города Рязани, управляя автомобилем «Шкода Рапид», двигаясь по левой полосе со стороны Москвы в направлении Рязани, сбил переходившую проезжую часть женщину. Она от полученных травм скончалась на месте ДТП. На данный момент личность погибшей не установлена.

По предварительной информации, женщина переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.