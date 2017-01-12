В двух магазинах Рязани подросткам продали алкоголь

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступили сведения, что в ряде магазинов Рязани подросткам продают спиртное. Во время рейда полицейские встретили рядом с магазином на улице Интернациональной подростка со спиртным, который указал, что приобрел алкогольную продукцию в этом торговом заведении. В дальнейшем было установлено, что 46-летняя продавщица уже неоднократно реализовала несовершеннолетнему спиртное.

Аналогичный факт был выявлен в продуктовом магазине на улице Разина. Там было выявлено, что 36-летняя работница торгового заведения неоднократно продавала спиртное подросткам.

В отношении злоумышленниц возбуждены уголовные дела по ст.151.1 УК РФ.