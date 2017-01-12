В Рязани во второй раз стартовал международный турнир по теннису «Кубок Кремля»

Игры проводятся на кортах Академии тенниса имени Н.Н.Озерова. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены мира в возрасте до 15 лет. На турнир прибыли около 200 юных теннисистов из Республики Беларусь, Великобритании, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Канады, Латвии, Нидерландов, Польши, Украины, Франции и России. Турнир «Кубок Кремля» проводится в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий 2017 года.

Участников турнира на церемонии открытия приветствовали заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, член Совета Федерации Федерального собрания РФ по Рязанской области Лариса Тюрина, министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова.

Уже проведены квалификационные игры, по результатам которых за награды будут бороться и зарабатывать рейтинговые очки 48 юношей и 48 девушек из 13 стран мира. В турнире участвуют и представители Рязанской академии тенниса имени Н.Н.Озерова – Игорь Бойко, Даниил Жибуль и Динара Аллоярова (в основном турнире), Анастасия Брешенкова и Артем Астафьев (в квалификации).

Церемония награждения победителей и призеров состоится в субботу, 14 января.