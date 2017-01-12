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09.01.2017
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Общество
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Рязанский центр «Содружество» с 20-летием поздравили волонтеры со всего мира

Автор фото: Татьяна Клемешева | Рязанский центр «Содружество» с 20-летием поздравили волонтеры со всего мира
Фото: Татьяна Клемешева.

Граждане США, Испании, Чехии и других стран, сотрудничавшие с информационно-образовательным центром в разные годы, записали видеопоздравления. «Открытки» ученики, их родители и педагоги центра смогли увидеть на праздновании 20-летия «Содружества» во Дворце молодежи.

Торжество собрало бывших и нынешних учителей, их выпускников, воспитанников центра с родителями, а также друзей и партнеров. В их числе гостьи из США – члены американской корпорации «Партнеры с Россией». Член делегации Молли Андерсен, которая работает с «Содружеством» с 1997 года, поздравила директора центра Татьяну Косьмину и вручила ей подарки. «Содружество» оказало огромное влияние не только на мою жизнь, но и на жизни тех людей, которые приезжают к вам и находят единомышленников», – отметила гостья.

Поблагодарить педагогов центра за творческий подход к образованию приехали заместитель председателя правительства области Елена Буняшина и министр образования региона Ольга Щетинкина. Обе они отметили, что «Содружество» дает детям не только знания, но и общение с ровесниками и разностороннее развитие. Сами ученики центра приготовили творческие номера на русском и английском языках.

Информационно-образовательный центр «Содружество» проводит занятия для детей от 5 до 17 лет по разным направлениям. Среди программ есть и те, что дополняют школьные занятия (подготовка к ЕГЭ и ГИА, английский язык, экономика), и творческие (рисование, игра на гитаре, театральная студия и др.). Для самых маленьких учеников работает школа раннего развития «Почемучка». Центр сотрудничает с иностранными волонтерами, помогающими детям изучать разговорный английский язык. Кроме того, «Содружество» ежегодно проводит летний международный экономический лагерь на базе детского образовательного центра «Радуга» в Клепиковском районе.

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