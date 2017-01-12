Сборная России с рязанскими хоккеистами в составе завоевала бронзовые медали молодежного чемпионата мира

Победой сборной США в Канаде завершился молодежный чемпионат мира – в главном финале американцы в серии буллитов переиграли хозяев соревнований. Сборная России, в состав которой входили представители ХК «Рязань» – вратарь Антон Красоткин, и нападающие Денис Алексеев и Данил Юртайкин, добыла «бронзу». В ходе турнира россияне на предварительном этапе уступили сборной Канады (3:5), нанесли поражение Латвии (9:1), проиграли хоккеистам США (2:3), одержали верх над командой Словакии (2:0). В ¼ финала наша дружина оказалась сильнее Дании (4:0), в полуфинале в серии буллитов вновь проиграла американцам (3:4). В матче за «бронзу» россияне в овертайме добились победы над сборной Швеции – 2:1.

Будем верить, по возвращении домой Антон Красоткин и Данил Юртайкин усилят родной клуб, и ХК «Рязань» в турнире плей-офф продолжит борьбу за награды чемпионата России. Не сможет помочь только Денис Алексеев, недавно подписавший контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) – «Адмиралом» их Владивостока.