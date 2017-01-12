Футболисты рязанского «Элекса-Фаворита» продолжили победную серию в чемпионате России

Очередного успеха подопечные Виталия Громова и Владимира Иванова добились в матче чемпионата страны по мини-футболу против «Ядрана» из Казани. Состоявшийся в Рязани, в спорткомплексе «Арена» Атрон», поединок прошел в напряженной борьбе – вперед выходила то одна, то другая команда. У хозяев дважды поразил цель Денис Голунов. После того, как отличился наш Алексей Петухов, гости сравняли счет, а вскоре вышли вперед. Судьба матча была решена буквально под его занавес: Михаил Лушников сделал результат ничейным (4:4), а последнюю, ставшую победной точку поставил Александр Телегин – 5:4.

Этот успех позволил «Элексу-Фавориту» улучшить турнирное положение: всего пять очков он уступает команде, идущей на третьем месте. Ближайший матч наша дружина вновь проведет дома: 21 января в спорткомплексе «Арена Атрон» она встретится с астраханским «Хазаром», начло поединка – в 15.00.