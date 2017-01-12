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09.01.2017
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Спорт
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После длительной серии поражений главная баскетбольная команда Рязанской области одержала победу в чемпионате России

В матче очередного тура чемпионата страны по баскетболу среди клубов Суперлиги в Рязани, на паркете Дворца детского творчества, встретились аутсайдеры соревнований: хозяева шли на предпоследнем месте, команда «Химки-Подмосковье» занимала позицию на ступеньку выше. С самого начала поединка инициативой завладела «Рязань» и не отдала ее соперникам до конца матча, который в итоге завершился убедительной победой нашей дружины – 87:68. В ее составе особо отличился Иван Русецкий, набравший семнадцать очков.

Одержанная победа позволила БК «Рязань» догнать команду «Химки-Подмосковье», а по дополнительным показателям опередить ее. Следующие поединки рязанцы проведут в гостях: 16 января они встретятся с «Иркутом», 19 января сыграют с «Новосибирском».

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