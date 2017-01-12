Рязанским аграриям будут предоставлять льготное кредитование по новым правилам

Минсельхозом России подготовлено распоряжение правительства Российской Федерации № 1528, которым утверждаются правила предоставления кредитов организациям АПК по льготной ставке не более 5%.

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 29 декабря 2016 года утвердил соответствующее постановление правительства РФ.

Субсидии планируется предоставлять начиная с 1 января 2017 года.

В ближайшее время минсельхоз России планирует подписать с уполномоченными банками соглашения по реализации нового механизма льготного кредитования.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области