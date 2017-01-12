Студенты рязанских вузов примут участие в 45-м «Звездном походе»

Как сообщает сайт правительства области, очередной, 45-й, «Звездный поход» пройдет с 25 января по 15 февраля. В нем примут участие 15 отрядов из студентов Рязанского государственного радиотехнического университета, Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, Рязанского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова, Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева и Рязанского филиала Московского политехнического университета.

На обучающих занятия для студентов активисты движения рассказали о том, как пройдет маршрут, какая помощь нужна ветеранам Великой Отечественной войны, воспитанникам школ-интернатов, малообеспеченным семьям.