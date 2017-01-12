На предновогодних ярмарках в Рязани реализовали свыше 17 тонн мяса и 18 тонн картофеля

Предновогодние ярмарки, организованные министерством экономического развития и торговли области и региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия, проходили в областном центре с 27 по 30 декабря. Торговали на 3019 местах около 200 товаропроизводителей. На ярмарках в общей сложности реализовано более 17 тонн мяса, 160 тысяч куриных яиц, 24 тонн молока и молочной продукции, 5 тонн колбасных изделий, 8,6 тонны живой рыбы, 18 тонн картофеля, более 8 тонн овощей, 17 тонн яблок, 12 тонн хлебобулочных изделий и почти тонна меда.

В этом году ярмарки выходного дня продолжают свою работу в областном центре на пяти традиционных площадках: на Театральной площади, возле ЦНТИ, кинотеатра «Октябрь», ТЦ «КИТ» и ТК «Березовый».