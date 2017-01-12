Молодых рязанцев приглашают рассказать всем о своем здоровом образе жизни

Телеканал Муз-ТВ, Вести.Ru, МИА «Россия сегодня», радиостанция «Спорт FM» Комсомольская Правда, Men’s Health, телеканал Живи и Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» представляют национальный молодёжный проект «Моя альтернатива». Это главный Фест года для тех, кто ведёт активный образ жизни, занимается спортом и знает, что такое настоящий экстрим.

Цели конкурса – мотивировать молодежь к ведению здорового образа жизни, поспособствовать неприятию табака, алкоголя и наркотиков, а также привлечь внимание к активному образу жизни и спорту посредством выявления и распространения лучших форм молодежного досуга.

Президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия:

«Я двумя руками за то, что надо возрождать молодежный, уличный спорт. Потому что, посмотрите, что делается – куда не посмотришь, молодежь сидит с телефонами, планшетами. На самом деле это тоже очень интересно, и тоже, безусловно, нужно. Ведь это совсем другое поколение. Совершенно по-другому образованные люди, которые знают очень много. Но мы точно знаем, что если человек ходит один час в неделю, то он проживает на 7-12 лет больше, чем его сверстники. Это данные всемирно известной клиники имени братьев Мейо в Рочестере, штат Миннесота. А что происходит дальше? Если человек начинает ходить час, то у него появляется потребность увеличить эту нагрузку, и он начинает ходить два часа. Когда он начинает ходить два часа, то он еще дополнительно идет в бассейн. Далее он обращается к футболу, волейболу, воркауту. Я абсолютно за то, чтобы ГТО пришло полноценно, полномасштабно. Пускай это выкладывается в Интернет, чтобы мы знали об успехах ребят. Удачи!».

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов:

«Ежегодно я посещаю десятки городов в нашей стране, провожу мастер-классы для юных гимнастов, общаюсь с ребятами и их родителями. Главное, что я пытаюсь донести до людей: здоровый образ жизни необходимо формировать с детского возраста. У вас должно появиться главное – цель. Ее нужно найти, увидеть или придумать – тогда весь процесс пойдет по-другому. Любой вид деятельности должен быть оправдан целью. У меня, спортсмена, такая была – и я к ней шел, в конце концов реализовав. Вы должны четко видеть образ желаемого, осознать его важность и значимость. Далее – составить план, который поможет начать движение к цели. Возможно, первым шагом на пути к ней станут видеоролики участников конкурса «Моя альтернатива». Если таким образом у вас получится мотивировать молодежь к ведению здорового образа жизни и занятиям спортом хотя бы одного человека, то это уже, вне всяких сомнений, станет победой».

Конкурс пройдет в три этапа (ПОЛОЖЕНИЕ). Первый этап – сбор заявок и видеороликов на сайте Лиги здоровья нации – www.ligazn.ru – завершится 19 февраля 2017 года. Видеоролик участника должен рассказать о его здоровом образе жизни, о спорте и увлечениях, которым свойственны соревновательный дух, драйв и стремление к совершенству. Второй этап пройдет с 06 марта по 26 марта 2017 года в формате открытого Интернет-голосования, по итогам которого будут определены 20 финалистов. Также 3 финалиста будут определены по решению Конкурсной комиссии. В ходе третьего этапа конкурса, который состоится 19-21 апреля 2017 года в Гостином дворе в Москве, финалисты представят свои видеоролики на Молодежном фестивале «Моя альтернатива». 5 победителей Конкурса будут определены Конкурсной комиссией, в которую войдут эксперты в сфере социальной рекламы, представители общественных организаций, представители СМИ.

Принять участие в Конкурсе может любой желающий в возрасте от 16 до 35 лет.

Победители Конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями:

I место (1 победитель) – 75 000 рублей,

II место (2 победителя) – 50 000 рублей (каждому),

III место (2 победителя) – 30 000 рублей (каждому).

(В сумму всех денежных премий включены налоги).

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Группы Лиги в соцсетях:

FB: https://www.facebook.com/groups/ligazn/ #ligazn

VK: https://vk.com/ligazn_official #ligazn_official

Хештеги: #Лигаздоровьянации #Мояальтернатива



Вопросы и пожелания можно задать по почте: myaltercompete@gmail.com

Видеоанонс Проекта (смотреть)

Буклет Проекта (читать)