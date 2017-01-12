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09.01.2017
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Общество
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В Рязанской области пресекли 5 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Как сообщает сайт УМВД России по области, в первые дни нового года сотрудники полиции задержали трех злоумышленников, причастных к незаконному обороту синтетических наркотиков и двух злоумышленников, которые незаконно хранили крупные партии растительных наркотических средств.

Полицейские получили информацию о том, что несколько рязанцев могут быть причастны к обороту синтетических наркотиков. Стражи правопорядка задержали 33-летнюю женщину, которая незаконно хранила при себе 1,3 грамма сильнодействующего синтетического наркотика. У 23-летнего мужчины обнаружили самодельный контейнер с 3,7 грамма наркотического средства. А 22-летний ранее судимый рязанец незаконно хранил при себе более 4 граммов героина.

В городе Ряжске у 27-летнего местного жителя сотрудники полиции обнаружили пакет с 106 граммами марихуаны. В селе Тырново Пронского района у 26-летнего местного жителя обнаружили более 129 граммов марихуаны.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ.

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