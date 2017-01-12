В Рязани изменится путь следования троллейбусов по одному из маршрутов

Как сообщает сайт администрации города, с 20 января в путь следования троллейбусов маршрута №17 «ул. Крупской – Театральная пл.» будут внесены изменения. В частности, конечный пункт перенесен с остановки общественного транспорта «Театральная пл.» на остановку «Завод Рязцветмет».

Троллейбусы №17 будут следовать по своему маршруту до остановочного пункта «Спортивная ул.», далее по ул. Халтурина, Куйбышевскому шоссе до остановочного пункта «Завод Рязцветмет».