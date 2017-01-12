3 человека в Рязанской области заболели гриппом за первую неделю нового года

По информации Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области на 1-й неделе 2017 года на территории региона 4853 человека заболели ОРВИ и гриппом, из них взрослых - 45%, детей – 55%. Из числа заболевших зарегистрировано 3 случая гриппа.

Прироста заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей не отмечается. Превышение эпидпорога отмечено среди взрослых – на 8,8% и детей 3-6 лет – на 2,3%.

Источник: сайт министерства здравоохранения Рязанской области