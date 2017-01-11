В Рязанской области за прошедшие выходные и праздники сотрудники полиции пресекли 9 фактов незаконного оборота алкогольной продукции

Как сообщает сайт УМВД России по области, в Рязани полицейские пресекли незаконную торговлю спиртным в торговых палатках на улицах Предзаводская, Новоселов и Березовая. Изъято 122 литра спиртного.

Нарушение правил торговли спиртным пресекли в кафе, расположенных в Рязани на улицах Семена Середы, Гоголя и на 1-ом Почтовом проезде. Аналогичное нарушение пресечено в кафе в рабочем поселке Чучково.

Также полицейские пресекли нарушения правил торговли алкогольной продукцией в магазинах в рабочем поселке Чучково и в Рязани на улице Качевского. Изъято 70 литров спиртного.

В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ.

Рейды продолжаются.