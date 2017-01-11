Рязанцы защищают честь Рязанской области на первенстве России по бильярду

С 6 по 11 января в Воронеже проходит первенство России по бильярду среди юношей и девушек до 18 лет. В состязаниях принимают участие 180 юных спортсменов со всей страны. Три возрастных категории – юноши до 16 лет, юниоры от 16 до 18 лет, юниорки до 18 лет. Юниоры играют в комбинированную пирамиду, все остальные – в свободную пирамиду.

Рязанскую область в турнире представляют Илья Алпатов, Иван Алпатов, Михаил Богданов, Денис Казаков, Иван Королев, Даниил Локтионов, Роман Николаев, Даниил Свистунов, Арина Кривова и Валерия Малыгина.

После третьего дня соревнований шестеро рязанских спортсменов продолжают борьбу на первенстве России. По итогам игр из команды рязанцев выбыли Михаил Богданов, Даниил Локтионов, Иван Королев и Валерия Малыгина. Братья Иван и Илья Алпатовы без поражений вышли в «олимпийку». 7 января Иван Алпатов одержал победу со счетом 4:1 над представителем команды Ханты-Мансийского автономного округа Шарифом Алимовым и затем выиграл 4:3 у Егора Дацюка из Пензы. Тем самым рязанец обеспечил себе выход в «олимпийку». Сегодня у Ивана состоится игра в 1/16 финала.

Арина Кривова пробилась в «олимпийку» среди девушек до 16 лет и сейчас играет с уже небезызвестной в мире бильярда Беликовой Александрой из Воронежа.

Денис Казаков и Даниил Свистунов будут определять себе место в олимпийке, а Роман Николаев поборется за выход в 1/16 финала с Игорем Бахлиным из Москвы.

Таковы итоги начала четвертого дня первенства России. Сетки первенства России и трансляция – на сайте www.duplet.com.ua.