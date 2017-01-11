На старте традиционного зимнего футбольного турнира памяти заслуженного мастера спорта СССР Василия Карцева соперники продемонстрировали сверхрезультативную игру

Борьбу за награды начали «АМКА», «Екимовка» (Рязанский район), «РГРТУ», «Рязань-М-2», «Водоканал», «Витязь» (Рязанский), «Рязань-М-1», «Золотые купола» и милославский «Дон». В день открытия три безответных мяча в ворота «Рязани-М-2» провели футболисты «Екимовки». С одинаковым счетом – 4:1 – «Витязь» нанес поражение «Дону», «АМКА» переиграла команду «РГРТУ». Рекорд результативности в первом туре установили подопечные одного из самых именитых рязанских футболистов, а теперь опытнейшего наставника Сергея Пономарева: футболисты «Рязани-М-1» забили в ворота «Золотых куполов» шесть голов, а в свои не пропустили ни одного.

Матчи в групповых турнирах завершатся 22 января, четвертьфинальные состоятся 28 и 29 января. Полуфинальные встречи будут проведены 4 февраля, на 5 февраля намечены финалы – вначале сыграют претенденты на «бронзу», затем на поле выйдут команды, которые поспорят за «золото» тура. Все поединки проходят в Рязани, на стадионе «Спартак». Информационным партнером соревнований выступает газета «Рязанские ведомости».