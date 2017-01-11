На продолжающемся в Рязанской области традиционном турнире любителей футбола (ТТЛФ) предварительный этап соревнований завершили команды Суперлиги

В последних матчах соперники сыграли так: «Уютный дом-62» – «Мэдисон» – 4:0, «Автоимпорт» – «Заря» – 2:1, «РНПК» – «Велес» – 1:1, «МФК Нефтеторг» – «ТД Русский хлеб» – 1:3, «Ново-Рязанская ТЭЦ-Ока» – «Интерстрой» – 6:0, «Интерьерный вопрос» – «МФК Азард групп» – 6:2, «Жел Дор» – «РНД» – 9:0, «Ока» – «БАРС Супермаркеты» – 4:4. Наиболее вероятными претендентами на продолжение борьбы за награды в самом престижном дивизионе стали «Ново-Рязанская ТЭЦ-Ока», «Уютный дом-62», «Мэдисон», «РНПК», «БАРС Супермаркеты», «Интерьерный вопрос», «Автоимпорт» и «ТД Русский хлеб». Они вышли в следующую стадию соревнований – 1/8 финала.

Напомним, матчи традиционного турнира любителей футбола проводятся в Рязани одновременно на четырех игровых площадках стадиона «Спартак». Информационным партнером выступает газета «Рязанские ведомости».