В рамках проходящего в Рязанской области традиционного турнира любителей футбола (ТТЛФ) проведен выставочный «Матч всех звезд»

Команда тренера Сергея Копьева в Рязани, на стадионе «Спартак», сыграла против подопечных наставника Владимира Качалина. В коллектив Копьева были приглашены известные рязанские футболисты Дмитрий Ким, Олег Кулешов, Павел Шорохов, Евгений Ермолаев, Валерий Комаров, Антон Лаврентьев, Артем Шоромов, Денис Шарапов, Илья Тукаев, Сеймур Ахмедов, Алексей Захаров и Константин Кучаев. В дружину «звезд» Качалина вошли Роман Малахов, Алексей Шустов, Иван Краснов, Дмитрий Кузьмин, Александр Галич, Вадим Чижов, Александр и Сергей Барковы, Олег Долгий, Олег Тарасов, Илья Букин и Андрей Клишин.

Состав команды Сергея Копьева выглядел явно мощнее. Достаточно назвать поигравшего в Премьер-лиге отечественного футбола Юрия Кулешова и капитана юношеского ЦСКА и сборной России Константина Кучаева. И все же успеха добилась дружина Владимира Качалина (3:1), проявившая больше желания победить.

Впрочем, проигравших в подобных поединках не бывает. Нынешний «Матч всех звезд» отлично поработал на пропаганду «игры номер один». Остается верить: примеру игроков высокого класса последуют остальные футболисты – они, как и «звезды», будут повышать свое мастерство.