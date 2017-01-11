В рамках реализуемых в Рязанской области инвестпроектов создадут более 650 новых рабочих мест

В регионе реализуется ряд инвестиционных проектов, в рамках которых планируется создать более 650 новых рабочих мест. В частности, АО «Рязаньзернопродукт» строится цех фасовки муки со складом готовой продукции (общий объем инвестиций составляет более 6 млрд. рублей). ООО «Гранд» создает лесоперерабатывающее предприятие на территории села Княжое Кораблинского района (общий объем инвестиций – более 170 млн. рублей). Кроме того, ведется модернизация оборудования на АО «360 авиационный ремонтный завод», создание производства вакуумных систем забора крови полного цикла на Елатомском приборном заводе, а также строительство фармацевтического производства в Шиловском районе и биотехнологического предприятия по глубокой переработке зерна в Александро-Невском районе. Эти инвестиционные проекты получают государственную поддержку.

Продолжается реализация инвестпроектов компаниями ООО ЗВК «БЕРВЕЛ» и «Аутомотив Лайтинг». В общей сложности это позволит создать к 2020 году порядка 50 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Источник: сайт правительства Рязанской области