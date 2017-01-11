Интерактивный полигон «Мир роботов», открытый в Рязани, посетили более 18 тысяч жителей региона

Об этом со ссылкой на министерство образования области информирует сайт регионального правительства.

Интерактивный полигон «Мир роботов» стал одним из наиболее востребованных у детей в дни новогодних каникул. В его рамках работают 13 площадок, где посетителям предлагается освоить навыки управления различными видами техники, в том числе гоночным автомобилем и квадроптером, попробовать сыграть в футбол с помощью робота, нарисовать 3D-ручкой, посмотреть на музыкальную молнию в комнате Тесла. Есть и много других интересных занятий и развлечений.

Организатором интерактивного полигона выступил Клуб инженерного творчества «Робошкола». На полигоне создана благоприятная среда для тех, кто увлекается инженерным творчеством и нацелен на развитие своих умений и навыков. Робототехника как одно из направлений научно-технического творчества молодежи приобретает все большую популярность в регионе. В учреждениях дополнительного образования активно развиваются профильные объединения, что способствует ранней профориентации школьников и получению востребованных специальностей на региональном рынке труда. Интерактивный полигон «Мир роботов» будет работать еще как минимум 4 месяца.

В регионе в настоящее время ведется активная работа по созданию регионального детского технопарка Кванториум «Дружба». Разработана и утверждена концепция проекта, а также план мероприятий по его реализации на 2017-2019 годы. Определены научно-промышленные предприятия, исследовательские организации и вузы, в тесном сотрудничестве с которыми будет реализовываться этот проект. Планируется, что в детском технопарке будут заниматься не менее 800 детей от 7 до 18 лет по образовательным программам в пяти направлениях: робототехника и программирование, информатика и информационная безопасность, промышленный дизайн, проектирование и создание беспилотных летательных аппаратов, материаловедение и нано-технологии. В перспективе количество программ будет увеличено.