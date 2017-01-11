Интерактивный полигон «Мир роботов», открытый в Рязани, посетили более 18 тысяч жителей региона

Областная общественно-политическая газета
16:50 МСК
Среда
11 января 2017 года
№2 (5289)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
За ночь с улиц Рязани вывезли 2 354 кубометра снегаЖителя Рязанской области за убийство отправили под судВ последний день января изменятся правила парковки на Московском шоссе в РязаниВ домах по одной из улиц Рязани отключили холодную воду От мошеннических действий жительницы Рязани пострадало более 60 человек из разных уголков страны В новогодние праздники рязанские театры собрали адресную помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении Житель Рязани дома выращивал коноплюСорок семей в Сасовском районе Рязанской области встретили Новый год и Рождество в новых квартирах В Рязанской области открылась автомобильная ледовая переправаПолицейские в Рязани пресекли деятельность наркопритона Рязанский спортсмен вышел в четверть финала международного турнира по теннису «Кубок Кремля» Фестиваль районных артистов «Рязань провинциальная» может стать постоянным Полиция сообщила подробности вчерашнего ДТП в Рязанской области: у виновника автоаварии не было правВ Рязанской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников За первую неделю 2017-го года рязанские водители совершили 7 тысяч нарушений правил дорожного движения Возобновлено движение транспорта по одной из улиц Рязани В Рязани задержали подозреваемую в кражахВолейболистки спортшколы «Единство» выиграли Кубок Рязанской области Рязанских аграриев коснутся позитивные изменения: пересмотрены правила предоставления субсидий на возмещение капитальных затратЮная артистка из Рязанской области Алена Коротаева встретит Старый Новый год вместе с «Вивальди-оркестром»В Рязанской области усилят контроль за соблюдением установленных сроков ввода в эксплуатацию туристических объектов На улице Новоселов в Рязани оборудована площадка для коммерческих автобусовПутешествия по Рязанской области станут удобнее Юные футболисты Рязани успешно провели серию игр на турнире в Санкт-Петербурге За сутки на дорогах Рязанской области произошло 55 ДТП
Главная страница / Новости Рязани и области
09.01.2017
Просмотров: 191
Общество
Версия для печати

Интерактивный полигон «Мир роботов», открытый в Рязани, посетили более 18 тысяч жителей региона

Об этом со ссылкой на министерство образования области информирует сайт регионального правительства.

Интерактивный полигон «Мир роботов» стал одним из наиболее востребованных у детей в дни новогодних каникул. В его рамках работают 13 площадок, где посетителям предлагается освоить навыки управления различными видами техники, в том числе гоночным автомобилем и квадроптером, попробовать сыграть в футбол с помощью робота, нарисовать 3D-ручкой, посмотреть на музыкальную молнию в комнате Тесла. Есть и много других интересных занятий и развлечений.

Организатором интерактивного полигона выступил Клуб инженерного творчества «Робошкола». На полигоне создана благоприятная среда для тех, кто увлекается инженерным творчеством и нацелен на развитие своих умений и навыков. Робототехника как одно из направлений научно-технического творчества молодежи приобретает все большую популярность в регионе. В учреждениях дополнительного образования активно развиваются профильные объединения, что способствует ранней профориентации школьников и получению востребованных специальностей на региональном рынке труда. Интерактивный полигон «Мир роботов» будет работать еще как минимум 4 месяца.

В регионе в настоящее время ведется активная работа по созданию регионального детского технопарка Кванториум «Дружба». Разработана и утверждена концепция проекта, а также план мероприятий по его реализации на 2017-2019 годы. Определены научно-промышленные предприятия, исследовательские организации и вузы, в тесном сотрудничестве с которыми будет реализовываться этот проект. Планируется, что в детском технопарке будут заниматься не менее 800 детей от 7 до 18 лет по образовательным программам в пяти направлениях: робототехника и программирование, информатика и информационная безопасность, промышленный дизайн, проектирование и создание беспилотных летательных аппаратов, материаловедение и нано-технологии. В перспективе количество программ будет увеличено.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
16:02
Волейболистки спортшколы «Единство» выиграли Кубок Рязанской области
16:01
В Рязанской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
15:54
За первую неделю 2017-го года рязанские водители совершили 7 тысяч нарушений правил дорожного движения
15:29
Сорок семей в Сасовском районе Рязанской области встретили Новый год и Рождество в новых квартирах
15:08
Фестиваль районных артистов «Рязань провинциальная» может стать постоянным
14:30
Путешествия по Рязанской области станут удобнее
13:00
В домах по одной из улиц Рязани отключили холодную воду
12:59
Возобновлено движение транспорта по одной из улиц Рязани
12:58
Юные футболисты Рязани успешно провели серию игр на турнире в Санкт-Петербурге
12:58
От мошеннических действий жительницы Рязани пострадало более 60 человек из разных уголков страны
12:03
Полицейские в Рязани пресекли деятельность наркопритона
11:33
За ночь с улиц Рязани вывезли 2 354 кубометра снега
11:25
В Рязанской области открылась автомобильная ледовая переправа
10:46
Житель Рязани дома выращивал коноплю
10:45
В новогодние праздники рязанские театры собрали адресную помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении
10:30
Полиция сообщила подробности вчерашнего ДТП в Рязанской области: у виновника автоаварии не было прав
10:27
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 55 ДТП
10:22
Юная артистка из Рязанской области Алена Коротаева встретит Старый Новый год вместе с «Вивальди-оркестром»
09:21
Рязанских аграриев коснутся позитивные изменения: пересмотрены правила предоставления субсидий на возмещение капитальных затрат
09:07
В последний день января изменятся правила парковки на Московском шоссе в Рязани
09:03
На улице Новоселов в Рязани оборудована площадка для коммерческих автобусов
19:23
В Рязанской области усилят контроль за соблюдением установленных сроков ввода в эксплуатацию туристических объектов
18:35
Рязанский спортсмен вышел в четверть финала международного турнира по теннису «Кубок Кремля»
18:03
В Рязани задержали подозреваемую в кражах
17:48
Жителя Рязанской области за убийство отправили под суд
17:32
Молодой игрок ВХЛ Антон Красоткин вернулся в хоккейный клуб «Рязань»
17:28
Музыкант рязанской группы Feelin’s отметит день рождения выступлением с друзьями
17:18
Реестр обманутых дольщиков Рязанской области насчитывает 57 человек
№ 2 (5289) от
11 января 2017
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Земляки помнят своего председателя
В селе Гребнево Старожиловского района состоялся митинг, посвященный памяти Ивана Егоровича Балова.
Вернуть долги природе
Год экологии станет новым этапом в решении накопившихся проблем
Рязанским достопримечательностям – поддержку и развитие
Губернатор Олег Ковалев провел совещание по развитию сферы туризма в регионе
Сани – летом, телегу – зимой
Рязанские аграрии готовятся к весенним полевым работам
Научный потенциал
Сотрудник Рязанского медицинского университета стал призером конкурса среди молодых ученых
Деньги – по графику
13 января начинается доставка единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей пенсионерам региона, получающим пенсию через Почту России
От Армении до Японии
Институт иностранных языков РГУ расширяет палитру сотрудничества
Кто займет кресло руководителя?
Минобрнауки России утвердило трех кандидатов на должность ректора Рязанского госуниверситета имени С.А. Есенина
Дед Мороз в гостях у ТОСов
Завершилась череда новогодних праздников в рязанских дворах
Домашняя обстановка
Благотворители создали уютную атмосферу для детей
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru