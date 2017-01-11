Областная общественно-политическая газета
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10.01.2017
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№1 (5288) |
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Культура
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Новогодние превращения на музыкальных виражах

Рязанская областная филармония подарила горожанам незабываемые часы музыкальных удовольствий
Новогодние превращения на музыкальных виражах

«Новогодний коктейль» с участием Рязанского Губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова и лауреатов всероссийских и международных конкурсов, солистов-вокалистов Владислава Косарева и Наталии Нелюбиной вскружил не одну голову, а пару тысяч точно. Большой концертный зал – битком в ожидании новогодних сюрпризов. Под Новый год и даже после него, взрослые, как дети, ждут обещанных чудес.

Музыка бывает знакомая и незнакомая, любимая и не очень. При совпадении «знакомая» и «любимая» происходит эффект, подобный яркой вспышке, – одновременная включенность эмоциональной памяти, выделяющая громадное количество положительных эмо-киловатт. О таком контакте со зрителем-слушателем любой артист мечтает и ждет его так, как Дед Мороз с подарками ждет детей – восторги, восторги, восторги…

На одной волне, эмоционально-радостной, стойко-высокой, стирая границы между сценой и залом, лицедействовал Владислав Косарев. Его лирический баритон и грациозная мужская пластика гипнотически обезоруживали не только дам, но и их кавалеров. Чары новогоднего коктейля вместили весь спектр положительных эмоций. Путешествие по Италии, без путевок и виз – одной лишь музыкальной магией неаполитанских мелодий, перевоплощение в героя любимых кинофильмов – не нужен экран, он внутри загорается с первыми нотами любимой новогодней «счастье вдруг, в тишине, постучалось в двери…». Игры – «Угадай мелодию» и «Поле чудес», два в одном, увлекательное путешествие в мир волшебно-привычный, всегда долгожданный.

Кажется, совсем недавно желанным подарком на Новый год была виниловая пластинка, на которой вместе с пожеланиями и традиционным фейерверком-серпантином на обложке перечислялись музыкальные сюрпризы: композиции Поля Мориа, джазовые пьесы, голоса популярных исполнителей любимых песен и романсов. Теперь их место на антресолях, рядом с раритетными экспонатами ушедших в прошлое 60-х, 70-х, 80-х.

Ожившая память дорогого стоит. Раньше о любви узнавали из кинофильмов и песен: «Звать любовь не надо, явится нежданно…». Наталия Нелюбина – воплощенная мечта, эталон сценического образа многих поколений. И все то же подкупающее лицедейство. Ее лирическое сопрано, похожее на позолоченное серебро самой высокой пробы, словно живительный родник самых ярких и чистых артистических эмоций, оживляло музыкальные воспоминания. Но… оживший винил хранит много сюрпризов: из портовой подворотни старого Буэнос-Айреса несется: «Эй, моряк! Ты слишком долго плавал!..» И каждая чешуйка на облегающем русалочьем платье актрисы играет свою карнавальную роль.

Если вы увидели, что виолончелист охлопывает полированные бока своей виолончели, знайте – это недопустимая фамильярность! Но только не в Новый год! Отбросив будничные музыкальные строгости, виолончелист даже строжайшего и высочайшего музыкального образования мыслит свой инструмент карнавальным персонажем, а себя – проводником в фееричную, полную волшебных превращений новогоднюю реальность. Млечный путь – «Лунная река», ее течение живительно-волшебно под рукой дирижера – Правителя-Повелителя, в котором есть немного от Звездочета, а немного от незабвенного графа Калиостро. Виражи его артистических фантазий и новогодних превращений кружили голову новогодней публике, немного особенной под влиянием «Новогоднего коктейля».

Ирина Нестерова
Фото Наталии Бирюковой
На снимках: солисты Владислав Косарев и Наталия Нелюбина

Статья опубликована в номере 1 (5288) от 10 января 2017 года
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